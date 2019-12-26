"Русские территории": в Украине напомнили Путину об "исконных болотах" под Москвой

Владимир Путин / Reuters

Исконными русскими территориями являются болота под Москвой, говорится в обращении Херсонского городского совета.

Таким образом депутаты по инициативе мэра города Владимира Николаенко отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что украинское Причерноморье является "исконно русской территорией".

"Причерноморье настолько прекрасно и далеко от московских болот, мне трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия к нам имеет какое-то отношение. Юг Украины - этнически, ментально, географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет", - отметил Николаенко.

Читайте такжеПутина уличили в наглой лжи об "исконно российских водах"В обращении, которое поддержали 33 депутата, отмечается, что "исконные русские территории - это болота под Москвой".

"Исконные русские территории - это болота под Москвой. Все остальное - это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству. Нарушение договоренностей, пренебрегая обещаниями, используя моменты слабости соседей, собственноручно создавая внутренние кризисы в соседних государствах, они сумели построить огромную империю. Эта империя стоит на костях. На костях миллионов людей, чьи жизни не значили для московитов ничего. Это кости и наших предков тоже", - процитировал обращение городской голова.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар осудил попытки Путина "посягать" на украинские земли.