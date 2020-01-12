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"Можем повторить": Чубаров предложил отпраздновать годовщину сожжения Москвы

12 января 2020, 14:06

В Сети бурно обсуждают неординарное предложение главы Меджлиса.

Рефат Чубаров
Рефат Чубаров / qha.com.ua

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, бывший депутат Верховной Рады Рефат Чубаров предложил отпраздновать 45- лет со дня сожжения Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем.

"3 июня 1571 года войско крымского хана Девлет-Гирея захватило и сожгло Москву. Как будем отмечать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты? Все предложения выкладываем здесь", - написал Чубаров в Facebook.

Украинцы с воодушевлением восприняли идею главы Меджлиса. В Сети предлагают  поставить памятник Девлет-Гирею в Киеве, выпустить серию марок Укрпочты и монет Нацбанка.

"Рефат-ага, во-первых, считаю целесообразным установить памятник Девлет-Гирею в Киеве. Возле этого памятника провести торжественный митинг. Кажется, это событие будет интересным и для наши украинских братьев", - прокомментировал Усеин Асанов.

"Можем повторить", - добавил Сергей Громенко.

"Может, повторить? Это же русня грезит повторением истории? Вот они обрадуются!", - согласилась Татьяна Лабунская.

"Нацбанк, пожалуй, монету внеплановую выпустит, или, как минимум, памятную медаль. А Укпрпочта серию почтовых марок с блоком, открытки и конверты", - добавил Александр Олещук. 

Как известно, поход крымского хана Девлет-Гирея на Русь состоялся весной 1571 года.  Ему удалось подойти к Москве. В результате боев начался самый крупный московский пожар XVI века. Столица, за исключением Кремля, сгорела практически полностью.

Напомним,  ранее бывший подполковник КГБ Владимир Попов объяснил причину агрессивной политики России.  По его словам, всему виной имперский менталитет, а также имперские амбиции руководителей РФ. 

Москва пожар Рефат Чубаров новости России новости Украины
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