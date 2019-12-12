"Щупальца российских спецслужб": Чубарова задержали в Румынии

Рефат Чубаров / УНИАН

В аэропорту румынского Бухареста задержали лидера Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Румынские пограничники изъяли у него паспорт и 3,5 часа удерживали в трансферной зоне.

Чубаров отметил, что сотрудники аэропорта так и не объяснили причины его задержания, а освободиться ему удалось лишь после немедленного вмешательства в ситуацию дипломатов – посла Украины в Румынии Александра Банькова и консула украинского посольства Павла Некрасова.

"С момента временной оккупации Крыма Российской Федерацией я и мои коллеги совершенно исключили из своих поездок страны Центральной Азии, а также Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию. На территориях этих стран российские спецслужбы имеют де-факто право ареста преследуемых Россией лиц, независимо от их гражданства. Но не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии", – прокомментировал инцидент Чубаров в Facebook.

Он добавил, что намерен обращаться в посольства Украины в Румынии и в компетентные органы этой страны для выяснения причин задержания.

Читайте такжеЧубаров предложил забрать Крымский мост в качестве контрибуции

Как известно, ранее Меджлис крымскотатарского народа инициировал проведение международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства", которая будет организована в формате пешего мирного шествия по материковой Украине на территорию временно оккупированного Россией Крымского полуострова.

Напомним, ранее на форуме ООН в Женеве разгорелся скандал из-за провокации РФ с представителями аннексированного Крыма.