Крымскотатарская автономия: Чубаров обратился с просьбой к Зеленскому

Чубаров обратился к Зеленскому с просьбой / УНИАН

Меджлис крымскотатарского народа принял заявление о необходимости немедленно внести на рассмотрение украинского парламента законопроекты о крымскотатарской автономии и правах коренных народов, рассказал в среду, 20 ноября, глава Меджлиса кримскотатасркого народа Рефат Чубаров, который ранее рассказал, что ситуация в Крыму только ухудшается.

"Любые договоры, решения или действия власти любого государства, связанные с территорией временно оккупированного Российской Федерацией Крыма, включая прилегающие акватории Черного и Азовского морей, Керченского пролива и залива Сиваш, которые ограничивают права и интересы крымскотатарского народа - коренного народа Крыма, являются неправомерными с момента их принятия или совершения, а содержание принятых без участия крымскотатарского народа договоров и соглашений в этой сфере является не соответствующим требованиям естественного, обычного и договорного международного права", - говорится в заявлении, которое обнародовал Чубаров на своей странице в Фейсбуке.

Меджлис крымскотатарского народа призвал Президента Владимира Зеленского "немедленно подать в Верховную Раду Украины законопроекты, подготовленные Рабочей группой Конституционной комиссии: "О внесении изменений в Раздел Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым", "О статусе крымскотатарского народа", "О коренных народах Украины".

Читайте такжеУкраина выставила России новый счет за Крым: главные деталиНапомним, ранее в Украине рассекретили документы НКВД по депортации крымских татар в 1944 году. Все сведения Офис президента передал Меджлису.

"Это ужасная история о том, как люди по 28 суток ехали без воды и без еды, об ужасных условиях труда. Это факты о том, какое количество людей за определенный промежуток времени было просто убито", - цитирует заместителя главы ОП Андрея Смирнова пресс-служба президента Украины.

Кроме того, он рассказал об ужасных условиях проживания депортированных людей.

"Условия проживания вообще трудно назвать человеческими – люди спали в вагонах, на сырой земле, очень часто страдали тяжелыми заболеваниями и умирали", - рассказал Смирнов.