"СССР последних лет": в Меджлисе сделали тревожное заявление

Рефат Чубаров / УНИАН

Ситуация в аннексированном Российской Федерацией Крыму только ухудшается. По словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, полуостров стал напоминать СССР в последние годы его существования.

"Уже нет того ощущения эйфории, нет радостных ожиданий. Почти все, кто тогда верил, что вторжение России и захват ею Крыма – есть благо, уже совсем не надеются на это", - рассказал глава Меджлиса в интервью Апострофу.

При этом он указал, что, нынешняя ситуация вызывает отчаяние даже у сторонников аннексии.

"Даже у сторонников России сегодня есть большие сомнения, а у некоторых – даже отчаяние от того, что ситуация ухудшается, особенно в экономической сфере, в вопросах трудоустройства, с рабочими местами для молодежи", – отметил Чубаров.

Кроме того, он сравнил ситуация в Крыму с положением дел в СССР перед распадом.

"Крым все больше превращается в территорию, черты социального положения которой напоминают СССР последних лет. Такие же настроения, такое же самоощущение", – подытожил председатель Меджлиса.

Напомним, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не признает аннексию Крыма.