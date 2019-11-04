Подвластно лишь диктатору: эксперт оценил шансы Украины вернуть Крым

Тарас Загородний рассказал, чего ждать Украине после Путина / УНИАН

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний дал прогноз относительно того, сможет ли Украина вернуть под свой контроль ныне оккупированный россиянами полуостров Крым после того, как закончится правление действующего президента РФ Владимира Путина.

В частности, эксперт предполагает, что даже если в России будет демократия, то будет еще сложнее провести через Совет федерации РФ отмену решения относительно включения Крыма в состав России.

"Путин единолично мог бы это сделать. А вот как это может произойти при демократическом режиме, не представляю. Возможно, когда санкции для России станут совсем невыносимы, они будут вынуждены пойти на такой шаг. Но я вижу, что только диктатор может изменить это решение. Не нужно ждать, что нас кто-то "порадует". Нужно действовать самим", - считает Загородний.

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Также Загородний высказал свое мнение относительно того, кто может стать преемником президента РФ Владимира Путина.

"Стрелков – точно нет. Шойгу – скорее, да, чем нет. Медведев – скорее, да и да, чем нет. Медведев все-таки возглавляет правительство и уже был президентом, потому россияне понимают, чего от него ждать, а это – большой плюс. Вот чего ждать от Шойгу, никто не знает. Ведь он – военный, и не ясно, что у него в голове. Я бы больше ставил на Медведева", - отметил политолог во время чата на Главреде.

"Что ждать Украине после Путина? Если мы будем агрессивно давить на РФ, тогда будет результат. Если – нет, то и результатов не будет", - резюмировал политолог.

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Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что верит в то, что Крым станет снова украинским. По его словам, это лишь вопрос времени.