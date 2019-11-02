Заставить Россию вернуть Крым: надо возбудить миллион уголовных дел - эксперт

По словам Загороднего, чем более обременителен Крым будет для России, тем лучше это будет для нас.
Для того, чтобы вернуть Крым, нужно создать соответствующие предпосылки, рассказал в комментарии Главреду политический и экономический эксперт Тарас Загородний.
"И предпосылки должны создаваться, в первую очередь, Украиной. Она должна подавать в суды, открывать уголовные дела за незаконное пересечение границы Крыма любым россиянином. Приехал россиянин – вот ему уголовное дело. Тем более, что у нас уже криминализирован вопрос незаконного пересечения границы с Крымом. Надо возбудить миллион уголовных дел – возбуждайте уголовные дела и подавайте в розыск этих людей. Нужно также задействовать международные суды…", - отметил эксперт.
По словам эксперта, чем более обременителен Крым будет для России, тем лучше это будет для нас.
"Когда будет создана критическая масса таких неудобств для РФ, тогда станет возможным и отход от власти Путина, и санкционное давление. Это создаст предпосылки для того, что Россия пойдет на переговоры по Крыму, потому что ей нужно будет это", - убежден Загородний.
При этом эксперт подчеркнул, что если Украина ничего делать не будет, то даже развал России может не сработать, как и уход Путина от власти.
"Мы должны также понимать, что нанесение максимального экономического ущерба – это единственный способ заставить Россию что-либо делать. Ведь и Советский Союз распался не из-за того, что Россия не хотела поддержки имперского проекта, а из-за того, что деньги на поддержку этого проекта закончились. Сейчас то же самое", - особо отметил Загородний.
Подводя итоги, Загородний обратил внимание на то, что у России должно стать существенно меньше денег.
"Поэтому нужно для нее создавать неудобства везде, на каждом шагу. Она должна понимать, что это давление присутствует везде и всюду. Тогда и мир будет действовать так, как Украина. Потому что все зависит от национальной юстиции. Никакие международные суды, никто ничего за нас делать не будет, пока мы сами не будем этим заниматься", - резюмировал эксперт.
Читайте такжеПризнать аннексию Крыма: в Минобороны Украины дали неожиданный ответ МИД РоссииНапомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала бессмысленными требования НАТО вернуть Крым Украине, а также дать доступ на полуостров международным наблюдателям.
"Подобные заявления — это просто сотрясание воздуха", — заявила Захарова.
Захарова напомнила, что российская позиция в этом вопросе, а также реальность всем хорошо известны.
При этом Захарова подчеркнула, что считает бессмысленным давать комментарии на каждое требование НАТО.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.