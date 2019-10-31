У Зеленского рассекретили зверства НКВД над татарами: подробности

Рефат Чубаров и Андрей Смирнов / пресс-служба президента Украины

В Украине рассекретили документы НКВД по депортации крымских татар в 1944 году. Все сведения Офис президента передал Меджлису.

"Это ужасная история о том, как люди по 28 суток ехали без воды и без еды, об ужасных условиях труда. Это факты о том, какое количество людей за определенный промежуток времени было просто убито", - цитирует заместителя главы ОП Андрея Смирнова пресс-служба президента Украины.

Кроме того, он рассказал об ужасных условиях проживания депортированных людей.

"Условия проживания вообще трудно назвать человеческими – люди спали в вагонах, на сырой земле, очень часто страдали тяжелыми заболеваниями и умирали", - рассказал Смирнов.

При этом он отметил, что это только первый этап расследования дела о депортации крымских татар. Также он пообещал продолжить поиск документов.

Напомним, в день 75-ой годовщины депортации советским режимом крымских татар, который Зеленский заявил, что верит в освобождение родины крымских татар от оккупации РФ.