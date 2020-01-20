Проводник поезда получил по голове из-за того, что запрещал курить в тамбуре

Укрзализныця / cfts.org.ua

В поезде сообщением Киев-Ивано-Франковск произошел резонансный инцидент - пассажиры избили проводника.

В Укрзализныце рассказали, что четверо пассажиров побили проводника после того, как он им запретил курить в тамбуре вагона. В результате 50-летний железнодорожник получил ушибы лица.

После инцидента, начальник поезда по радиосвязи сразу вызвал полицию на станцию во Львове. Правоохранители зафиксировали правонарушение и задержали хулиганов.

"Укрзализныця" кроме этого призвала Нацполицию объективно расследовать преступление и наказать виновных.

"В настоящее время "Укрзализныця" и Национальная полиция Украины ведут переговоры относительно возможного сотрудничества по обеспечению сопровождения части пассажирских поездов в пути следования. "Укрзализныця" неоднократно обращала внимание правоохранителей на необходимость обеспечения общественного порядка в поездах и своевременного реагирования на вызовы", - говорится в сообщении.

Ранее Укрзализныця угодила в громкий скандал из-за высоких цен на купленные кондиционеры.

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