  1. Главная
  3. Украина

Проводник поезда получил по голове из-за того, что запрещал курить в тамбуре

20 января 2020, 21:03

В поезде Ивано-Франковск-Киев избили проводника вагона.

Укрзализныця
Укрзализныця / cfts.org.ua

В поезде сообщением Киев-Ивано-Франковск произошел резонансный инцидент - пассажиры избили проводника.

В Укрзализныце рассказали, что четверо пассажиров побили проводника после того, как он им запретил курить в тамбуре вагона. В результате 50-летний железнодорожник получил ушибы лица.

После инцидента, начальник поезда по радиосвязи сразу вызвал полицию на станцию во Львове. Правоохранители зафиксировали правонарушение и задержали хулиганов.

"Укрзализныця" кроме этого призвала Нацполицию объективно расследовать преступление  и наказать виновных.

"В настоящее время "Укрзализныця" и Национальная полиция Украины ведут переговоры относительно возможного сотрудничества по обеспечению сопровождения части пассажирских поездов в пути следования. "Укрзализныця" неоднократно обращала внимание правоохранителей на необходимость обеспечения общественного порядка в поездах и своевременного реагирования на вызовы", - говорится в сообщении.

Ранее Укрзализныця угодила в громкий скандал из-за высоких цен на купленные кондиционеры.

Также напомним, стало известно, насколько громадную зарплату положили Лещенко в Укрзализныце.

поезд вагон Укрзализныця Ивано-Франковск проводник новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Проводник поезда получил по голове из-за того, что запрещал курить в тамбуре». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:42
Под Киевом ветеран АТО застрелил приятеля из-за спора о Зеленском и Порошенко
21:40
Лекарств нет: ВОЗ созывает экстренное совещание из-за ужасного вируса
21:39
Какой чай для похудения больше всего эффективен, а какой опаснее всего Видео
21:35
"История всего нашего народа": экс-игрок Агробизнеса - о посещении РФ
21:16
"I'll be back": лидер сборной Украины перенес операцию на ахилле
21:05
Минера столичного моста Метро отправили в психушку
21:03
Проводник поезда получил по голове из-за того, что запрещал курить в тамбуре
20:35
Скандальное решение: замом Венедиктовой назначен адвокат Януковича
20:29
В здании Центризбиркома погиб сотрудник УГО: названа причина
20:28
Шампанское, мяч прохожим между ног - Милевский и Алиев устроили челлендж в центре Киева Видео
20:27
Годами копившего на поездку в Египет украинца сняли с рейса за дебош Видео
20:08
Убийство Гандзюк: главного подозреваемого задержали и везут в Киев
20:05
Современная Лолита: 14-летняя школьница занялась групповым сексом и подсела на него
20:04
"Я больше русский, чем Хабиб": Макгрегор - о реванше с Нурмагомедовым
20:00
В здании ЦИК смертельно ранен парень - СМИ
19:55
Премьер пообещал побороть коррупцию в ГАСИ
19:53
Выбросили в яму: в Польше вандалы надругались над могилой воинов УПА
19:44
Кадыров высказался об "уходе" с поста главы Чечни
19:41
Форвард Шахтера перебрался в зарубежный клуб - там играют украинцы
19:25
"Истина будет восстановлена": Зеленский встретился с представителем Ирана
19:24
"Фашист-головорез": в Сети Поклонская угрожала Мосийчуку расправой и получила ответку
19:17
Усик - Фьюри: британец оценил возможность боя с украинцем
19:13
Американский капитан сказал, что уничтожает Украину
19:01
Реал оформил первый зимний трансфер
18:50
Трамп "задушит" Путина - американский капитан
18:47
"Сучка, двигайся": Макгрегор получил новый вызов на бой
18:35
На Максима Микитася надели электронный браслет: чем он известен
18:14
Исследование показало, как россияне перестают ощущать себя счастливыми
18:13
На Харьковщине авто убило двух мужчин и скрылось, опубликованы фото с места трагедии
18:00
Микитася снова заковали в электронный браслет
17:49
Голос Країни 2020: участники и биографии - кто в какой команде Видео
17:28
Украина из бюджета выплатила Штепе 3,6 тыс. евро компенсации
17:06
На чем сидит Гуф: рэпера Гуфа отправляют на лечение от наркозависимости
16:51
Эксперт рассказал, стоит ли Трампу опасаться импичмента
16:50
"Крайне вредная привычка": врач объяснила, что нельзя делать перед сном Видео
16:27
Молодой Папа 2 сезон: что было в третьей серии Видео
16:22
"Зима была в ноябре": синоптик рассказала о серьезных изменениях погоды Видео
16:18
Коболев пролил на свет на закупки Нафтогазом газа у России Видео
16:05
"Тимошенко попала в тюрьму": Витренко подсчитал убытки от прошлых газовых контрактов Видео
15:59
"Пися только моя": Собчак взбудоражила голыми фото
15:58
Американский капитан сказал, к какому важному шагу Сулеймани подтолкнул Путина Видео
15:55
Зеленский рассказал, почему в Украине хотят ввести двойное гражданство
15:38
В Запорожской области рванула граната: два беспечных собутыльника погибли
15:25
Наталья Бочкарева признала вину: суд вынес решение за хранение наркотиков
15:13
В СНБО оценили вероятность силового освобождения Донбасса от боевиков
14:59
"Любитель клетчатых одеял" Насиров дал денег Парнасу
14:32
Ходячие мертвецы Мир за пределами: дата выхода, актеры и роли
14:09
"Тема надоела": Пристайко попросил США не втягивать Украину в свои разборки Видео
13:39
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: новая муза, подковерная борьба и победы
13:37
"Быдлота, урылки недоделанные": в Киеве пьяный водитель разбил пять автомобилей Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять