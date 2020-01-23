"Потресканная броня": в Укроборонпром поставили бракованные корпуса БТРов - эксперт

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению получило бракованные корпуса для БТР-4, поделился эксперт / facebook.com/szgurets

На предприятие Харьковское конструкторское бюро по машиностроению (ХКБМ, входит в состав госконцерна Укроборонпром) частное предприятие Лозовский кузнечно-механический завод поставил три первых корпуса для изготовления новой партии БТР-4 - корпуса пришли с браком.

На корпусах БТР-4 есть трещины, броня потресканная и непроваренная, но на ней стоит клеймо военного представительства Минобороны, что с корпусами все в порядке, поделился в Facebook военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его данным, эксперты утверждают, что под тонким шаром металла есть пустоты, которые легко могут пробить вражеские пули, а под краской спрятаны трещины.

"... каждый из этих железных полуфабрикатов еще предстоит "допиливать напильником" с колоссальной потерей времени, чтобы можно было установить узлы и агрегаты…", - отметил Згурец.

Замгендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем в соцсети сообщил, что госконцерн отреагировал на информацию эксперта - дал сутки директорам заводов для выяснения достоверности информации.

"…Укроборонпром предлагает Управлению военных представительств Министерства обороны Украины повторно проверить все корпуса производства Лозовский кузнечно-механический завод", - подчеркнул он.

Напомним, в конце 2019 года гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус сообщил, что был разблокирован контракт под государственные гарантии на поставку в украинскую армию 45 БТР-4. Позже в армию поставили первые 12 БТРов.