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"В обход набсовета": Омелян сообщил подробности скандала с передачей Укрзализныци Германии

25 января 2020, 04:50

Владимир Омелян заявил, что члены наблюдательного совета украинской компании ничего не знали о подписании меморандума.

Укрзализныця
Укрзализныця / cfts.org.ua

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал подписание меморандум с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn о консультировании Укрзализныци. По его словам, наблюдательный совет украинской компании ничего не знали о документе.

При этом Омелян отметил, что с Укрзализныцей работают ряд экспертов из разных стран, которые "предоставляют свои рекомендации, что надо делать".

"В прошлом году мы, чтобы ускорить реформу Укрзализныци, создали специальную группу со Всемирным банком, который подобрал лучших мировых экспертов. Наблюдательный совет Укрзализныци был создан именно для того, чтобы реформирование Укрзализныци было стратегическим и всеобъемлющим... Этих людей семеро, они в первую очередь отвечают за реформу Укрзализныци", – сообщил экс-министр в комментарии Обозревателю.

При этом он указал, что набсовет компании ничего не знал о подписании меморандума.

"Логика принятия решений следующая – министерство консультируется с Укрзалиныцей, с правлением и наблюдательным советом, вырабатывает совместные решения и подает Кабмину. В обход наблюдательного совета – это грубое нарушение корпоративного управления", – объяснил Омелян.

Кроме того, он заявил, что документ носит "очень общий" характер.

"Я думаю, что в Давосе не было ни одного информационного повода и нужны были хоть какие-то новости. Они решили подать ключевую новость – подписание меморанума между Deutsche Bahn и Укрзализницей", – считает экс-глава Мининфраструктуры.

Как ранее сообщал Главред, сотрудничество компании Укрзализныця с железнодорожным оператором ФРГ Deutsche Bahn включает в себя операционное управление немцами украинской компанией.

Укрзализныця Владимир Омелян новости Украины
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