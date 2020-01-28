Ахиллесова пята для России: эксперт назвал важный козырь Украины

Оккупанты никогда не решат проблему водоснабжения в Крыму без днепровской воды / УНИАН

Бывший глава Совета министров АРК Сергей Куницын назвал единственную причину, по которой россияне, которые аннексировали Крым, могут пойти на переговоры с Киевом. И эта причина – острая нехватка питьевой воды.

Куницын отметил, что оккупанты могут сколько угодно строить мосты, давать электроэнергию, добывать украинский газ на шельфе Черного моря. Но они никогда не решат проблему водоснабжения в Крыму без днепровской воды Северо-Крымского канала. По словам экс-главы Совета министров АРК, за годы оккупации были использованы все запасы питьевой воды, и сейчас в Крыму нет пресной воды, чтобы обеспечить 2,5 миллиона местных жителей.

"За счет того, что десятки тысяч скважин сделали и вытащили из водоносных горизонтов то, что оставалось, они эти годы продержались... Севастополь еще как-то себя может обеспечить за счет Чернореченского водохранилища. В Ялте и Алуште – горы, на Ай-Петри бывет снег. Но в этом году засушливый сезон, неоткуда брать воду, чтобы перебрасывать в водохранилища", – рассказал Куницын Обозревателю.

Он также добавил, что Северо-Крымский канал, по которому Украина до 2014 года поставляла пресную воду в Крым, сейчас, по сути, уже разрушен. А чтобы построить новый канал в Крым и поставлять туда пресную воду, нужны огромные средства, которых у России нет.

"Поэтому я убежден, что единственный вопрос по Крыму, относительно которого Россия будет говорить, – это вода. А за воду в Крыму они могут подвинуться во многих вопросах, в том числе и по Донбассу. Вода в Крым – это ахиллесова пята для России. Им ее неоткуда взять, кроме как из Днепра. Это серьезный козырь для Украины – один из немногих", – резюмировал Куницын.

Напомним, вода с материковой части Украины обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельхозугодий. После аннексии Крыма Россией подача воды по каналу была прекращена. Позже оккупанты признали, что без Украины невозможно наполнить Северо-Крымский канал.