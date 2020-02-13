Государство за поиск главы Укрзализныци "отстегнет" баснословную сумму - в Сети негодуют

Укрзализныця заплатит баснословную сумму за поиск нового главы / cfts.org.ua

Укрзализныця заплатит из госбюджета за поиск нового главы целых 837,5 тысяч гривен.

Такую сумму государству нужно будет отстегнуть международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов, сообщает официальная площадка Prozzoro Zakupki.ua.

Согласно информации на сайте, срок оказания услуг - до 31 декабря 2020 года.

Этот вопиющий факт прокомментировал с Сети известный эксперт, директор Института развития экономики Александр Гончаров и обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "остановить это циничное уничтожение украинского народа".

"Президент Украины В.Зеленский, только вслушайтесь внимательно: за поиск нового Главы "Укрзализныци" мы, налогоплательщики, должны заплатить компании по подбору управленческого персонала "Boyden" более 837,5 тыс. гривен!!! Срок оказания услуг – до 31 декабря 2020 года!Володя, я бесплатно вам предложу на конкурс не менее 10 кандидатов из числа самых профессиональных и компетентных руководителей-украинцев на эту должность, которые в разы увеличат чистую прибыль "УЗ".Володя, ну давайте вместе встанем с колен!", - написал Александр Гончаров.

Другие пользователи также выразили свое возмущение этим нерациональным использованием средств.

Отставка Кравцова

Как ранее писал Главред, Кабинет министров в рамках заседания в среду, 29 января, принял решение об увольнении руководителя госкомпанииУкрзализныця Евгения Кравцова. Исполнять обязанности Кравцова будет член правления предприятия Марчек Желько.

Об уходе Кравцова с занимаемой должности было известно ранее. Очевидно, что это был лишь вопрос времени.

"Я рассчитываю, что в течение двух недель это произойдет. Ведь это процедура, которая требует решения наблюдательного совета. Это занимает определенное время, чтобы они приняли решение. Затем это решение принимает Кабмин", - говорил перед Новым годом министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Позже, премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал объявление конкурса на должность главы правления госкомпанииУкрзализныця. Соответствующую информацию он озвучил в рамках брифинга по результатам заседания Кабмина.

"Конкурс точно будет объявлен", - заявил он.