Уволен глава Укрзализныци Евгений Кравцов

Кравцов покидает пост главы УЗ / УНИАН

Председатель правления АО Укрзалізниця Евгений Кравцов покинул пост главы государственной компании.

Как сообщается в Telegram, исполнять обязанности Кравцова будет член правления предприятия Марчек Желько.

Источники связывают Желько с экс-министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, а точнее, с его представителем в Укрзализныци Станиславом Лесниковым.

Об уходе Кравцова с занимаемой должности было известно ранее. Очевидно, что это был лишь вопрос времени.

"Я рассчитываю, что в течение двух недель это произойдет. Ведь это процедура, которая требует решения наблюдательного совета. Это занимает определенное время, чтобы они приняли решение. Затем это решение принимает Кабмин", - говорил перед Новым годом министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Напомним, сотрудники Госбюро расследований (ГБр) открыли уголовное производство против Евгения Кравцова недавно объявившего о своем уходе с поста главы Укрзализныци и председателя Наблюдательного совета госкомпании Шевки Аджунера - с формулировкой "за денежное злоупотребления во время отдыха".