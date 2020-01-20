"Элитные сигары и алкоголь": в ГБР открыли уголовное дело на экс-главу Укрзализныци Кравцова

Евгений Кравцов (слева) / УНИАН

Сотрудники Госбюро расследований (ГБр) открыли уголовное производство против Евгения Кравцова недавно объявившего о своем уходе с поста главы Укрзализныци и председателя Наблюдательного совета госкомпании Шевки Аджунера - с формулировкой "за денежное злоупотребления во время отдыха".

Соответствующее сообщение опубликовал Telegram-канал "UN - сливы и груши" со ссылкой на собственные источники. Известно, что в ГБР производство было возбуждено 27 декабря 2019-го по части 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

"По информации наших источников, Шевки и Кравцов тратят немалые бюджетные деньги не на повышение зарплат сотрудникам УЗ, не на решение проблемы износа подвижного состава предприятия, а на развлечения, катаясь на служебном корабле, заказывая при этом кейтеринг суммой от 200 тысяч гривен и при этом покупая за деньги "Укрзализныци" элитные сигары и алкоголь", - говорится в тексте.

По информации Telegram-канала, один выход корабля в плавание с развлечениями обходится бюджету Укрзализныци в среднем в сумму от полумиллиона гривен.

Напомним, ранее, в конце 2019-го глава Укрзализныци Кравцов объявил об уходе с занимаемой должности - в связи с переходом на работу в публичный государственный сектор.