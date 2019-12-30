Глава Укрзализныци Кравцов объявил об уходе с занимаемой должности

Кравцов объявил об уходе из Укрзализныци / УНИАН

Глава Укрзализныци Евгений Кравцов, который ранее анонсировал повышение железнодорожных тарифов из-за роста стоимости электроэнергии, обратился в Наблюдательный совет компании по поводу прекращения контракта.

По информации, Кравцов принял решение об уходе в связи с его переходом на работу в публичный государственный сектор.

При этом Кравцов подчеркнул, что его уход не связан со слухами о якобы конфликте Укрзализныци и Министерства инфраструктуры.

"Но мы командные игроки с единственной важной целью - улучшение состояния "Укрзализныци" и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А это исключает любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям. После рассмотрения моего обращения о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе на заседании Наблюдательного Совета уже в начале 2020 года, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня", - сказал Кравцов в сообщении, которое размещено на сайте компании.

Напомним, ранее Кабмин одобрил план реформы Укрзализныци, согласно которому компания будет разделена на три части и подготовлена к частичной приватизации.

По информации главы Укрзализныци Евгения Кравцова, в компании будет создано три вертикали - пассажирская, инфраструктурная, грузовая. Также предусмотрено создать порядок их взаимодействия и технического обслуживания. Евгений Кравцов говорит, что в следующем году компания откажется от регионального управления, который предполагает наличие филиалов - региональных железных дорог.