Кравцов анонсировал повышение железнодорожных тарифов из-за роста стоимости электроэнергии

Повышение цен на электроэнергию, которое произошло после запуска оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, приведет к повышению тарифов "Укрзализныци" на перевозку грузов и пассажиров в 2020 году.

Об этом заявил глава правлении "Укрзализныци" (УЗ) Евгений Кравцов в интервью Бизнес.Цензор.

"Повышение цен на электроэнергию отразится на затратах, и только потом наши затраты перекладываются в тарифы. Ничего нового – деньги из воздуха, увы, мы не возьмем", - сказал Кравцов.

По его словам, УЗ, как и весь рынок сейчас "задает вопросы".

"Это серьезное повышение стоимости электроэнергии, - заявил глава УЗ. - Пока сказать, на сколько увеличится сумма затрат, сложно. Цифры будут ближе к концу года".

Напомним, 1 июля 2019 года согласно закону "О рынке электроэнергии", принятому в апреле 2017 года, в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии.