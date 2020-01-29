Гончарук рассказал, что будет с руководством Укрзализныци после увольнения Кравцова

Алексей Гончарук / УНИАН

В Украине в ближайшее время объявили конкурс на должность главы правления госкомпании Укрзализныця.

Соответствующую информацию озвучил в рамках брифинга по результатам заседания Кабмина озвучил премьер-министр Алексей Гончарук."Конкурс точно будет объявлен", - заявил он.

Напомним, ранее Кабинет министров в рамках заседания в среду, 29 января, принял решение об увольнении нынешнего руководителя госкомпании Укрзализныця Евгения Кравцова.