Гончарук рассказал, что будет с руководством Укрзализныци после увольнения Кравцова

Алексей Гончарук предельно лаконично и четко высказался по теме смены руководства Укрзализныци.
В Украине в ближайшее время объявили конкурс на должность главы правления госкомпании Укрзализныця.
Соответствующую информацию озвучил в рамках брифинга по результатам заседания Кабмина озвучил премьер-министр Алексей Гончарук."Конкурс точно будет объявлен", - заявил он.
Напомним, ранее Кабинет министров в рамках заседания в среду, 29 января, принял решение об увольнении нынешнего руководителя госкомпании Укрзализныця Евгения Кравцова.