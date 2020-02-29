Визит Трампа в Украину: Пристайко дал разъяснение

Владимир Зеленский и Дональд Трамп встречались в США / ОП

Министр иностранных дел Вадим Пристайко прокомментировал информацию о возможном визите в Украину президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, Трамп и Джонсон уже получили приглашения совершить визит в Украину.

"Президент США приглашен в Украину, также приглашен и премьер-министр Великобритании и как раз о них обоих шла речь в статье The Guardian, которая не подтверждена официальными каналами", - сказал Пристайко в эфире телеканала Интер.

Он рассказал, что в ответ Джонсон и Трамп пригласили украинскую сторону сделать ответный визит, когда будет возможность, но о датах визитов речь не шла.

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Ранее издание The Guardian сообщило о том, что Трамп и Джонсон рассматривают идею посещения Украины.