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Визит Трампа в Украину: Пристайко дал разъяснение

29 февраля 2020, 15:05

Лидеры США и Великобритании получили приглашения совершить визит в Украину.

Зеленский Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп встречались в США / ОП

Министр иностранных дел Вадим Пристайко прокомментировал информацию о возможном визите в Украину президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, Трамп и Джонсон уже получили приглашения совершить визит в Украину.

"Президент США приглашен в Украину, также приглашен и премьер-министр Великобритании  и как раз о них обоих шла речь в статье The Guardian, которая не подтверждена официальными каналами", - сказал Пристайко в эфире телеканала Интер.

Он рассказал, что в ответ Джонсон и Трамп пригласили украинскую сторону сделать ответный визит, когда будет возможность, но о датах визитов речь не шла.

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Ранее издание The Guardian сообщило о том, что Трамп и Джонсон рассматривают идею посещения Украины

Дональд Трамп Борис Джонсон новости Украины Пристайко
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