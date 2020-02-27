В The Guardian рассказали, когда в Киеве стоит ждать Трампа

Борис Джонсон и Дональ Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривают идею посещении Украины - для участия в торжествах, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны (перед визитами в Россию).

Соответствующее сообщение со ссылкой на собственные источники опубликовали журналисты авторитетного британского издания The Guardian. По данным журналистов, украинские власти упорно работают над тем, чтобы представить в самом выгодном свете украинские церемонии - "как более приемлемый способ почтить память о страданиях Второй мировой войны, без риска поддержки российской агрессии".

Однако, на данный момент известно, что ни Трамп, ни Джонсон еще не приняли окончательного решения по данному вопросу.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп - во время беседы с представителями СМИ близ Белого дома в Вашингтоне - заявял о том, что хотел бы в уже ближайшем будущем увидеть позитивную динамику в отношениях между Россией и Украиной. Ту, при которой оба государства сумели бы достичь взаимопонимания.