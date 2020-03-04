Электронный больничный: когда и как его внедрят в Украине

Появится возможность оформлять электронный больничный вместо старого / 062.com

Электронные больничные в Украине можно будет оформлять повсеместно с 1 апреля 2020-го - через удобный веб-интерфейс (с использованием цифровой подписи).

Как ранее заявлял министр Кабмина Дмитрий Дубилет, данное нововведение даст возможность избавиться от фальшивых больничных, а также от нужды посещать больницу / поликлинику для того, чтобы "закрыть" больничный.

Также сообщается, что сведения о пациенте будут попадать в Фонд соцстраха и к работодателям в автоматическом порядке и гораздо быстрее. Предполагается, что электронные больничные существенным образом сократят нужду в бланках строгой отчетности.

"Вместо того, чтобы выписывать больничные ("больничные листы") на бумажных бланках, врачи будут делать это через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи", - заявил Дубилет.

Он также утверждал, что на запуск системы электронных больничных не будут тратиться государственные деньги, поскольку она создается на базе уже существующего программного обеспечения Пенсионного фонда Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с 1 апреля 2020-го в рамках второй очереди медицинской реформы для украинцев заработает обновленная версия системы eHealth. Помимо электронного больничного листа, она включает в себя доступ пациента к электронной медицинской карте, а также возможность направления к врачу в электронной форме.