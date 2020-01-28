Электронным больничным в Украине быть: названа дата запуска

В Украине 1 апреля запускают электронные больничные / УНИАН

В Украине с 1 апреля внедрят электронный больничный, заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

"С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования. Нам нужны необратимые изменения, которые улучшат ситуацию в системе социального страхования Украины", - рассказал Коваль.

При этом чиновник обратил внимание на то, что электронный больничный принесет больше прозрачности и открытости в процесс выдачи больничных.

"Этот шаг предполагает автоматизацию процессов и дает возможность отследить весь процесс оформления больничного: каждый врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе. Информация из реестра в Пенсионном Фонде будет автоматически передана в Фонд социального страхования - в учреждении будут сразу знать, что человек заболел и должен получить компенсацию, поскольку является плательщиком единого социального взноса. Весь процесс будет прозрачным ", - особо отметил замглавы Минсоцполитики.

Читайте такжеВ Украине изменятся правила оформления больничныхНапомним, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в течение нескольких месяцев в Украине в пилотном варианте будет запущена система электронных больничных.

Он отметил, что в стране существует много фейковых больничных. Поэтому благодаря электронной системе и работодатель, и государство смогут проверять подлинность этих документов. Кроме того, врачи будут выписывать больничный в несколько кликов и смогут легко их регистрировать.