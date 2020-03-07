Рябошапку выбрали на роль жертвы: и.о. генпрокурора Чумак назвал причину

Рябошапку выбрали на роль жертвы, убежден Чумак / Фото: УНИАН

Исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Виктор Чумак убежден, что Руслана Рябошапку выбрали на роль жертвы потому, что генпрокурор — это жертва, которую можно принести в наиболее легкий способ.

При этом Чумак уточнил, что сейчас Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро хорошо сотрудничают.

"Цена сноса этих органов для страны сверхвысокая - это безвиз. Эти органы создавались под безвиз, они прописаны в договоре о визовой либерализации как совершенно самостоятельные", - объясняет Чумак.

А вот у Генпрокуратуры, по словам Чумака, нет такой цены (как у САП и НАБУ - ред.).

"Если бы в этом договоре было указано, что снос Рябошапки приведет к потере безвиза, никто бы на это не пошел", - сказал Чумак в интервью Главкому, и добавил, что, в частности, процедура увольнения директора НАБУ сложнее.

Добавим, что 18 февраля сразу несколько источников сообщили, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уходит в отставку. Позднее генпрокурор прокомментировал сообщение лично. Рябошапка пожаловался на провокации и атаки.

А 2 марта Рябошапка был уверен в том, что его не снимут с должности генерального прокурора.

"Голосование может быть, но я не думаю, что оно будет успешным", - говорил тогда он.

Читайте также"Дебилы, бл*дь, дурные": Рябошапка перед отставкой переписывался с Богданом - фотоНапомним, в четверг, 5 марта 2020 года депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании проголосовали за выражение недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке и его отставку.

"За" проголосовали 263 народных избранников.

6 марта исполняющим обязанности генпрокурора Украины официально стал Виктор Чумак, который до отставки Руслана Рябошапки был одним из его заместителей.