"Человек с яйцами": Дубинский назвал идеального кандидата на место Рябошапки

Андрей Смирнов / president.gov.ua

Оптимальным кандидатом на должность генерального прокурора Украины может стать заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов, заявил народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский.

По его словам, Смирнов в ОП отвечает за судебно-прокурорскую вертикаль и правоохранительные органы, поэтому является хорошим кандидатом для того, чтобы "пересажать всю эту шоблу".

"Мне кажется, что генеральный прокурор должен быть таким человеком с яйцами, который готов прийти, взять и по закону и абсолютно в рамках своих полномочий заниматься расследованием преступлений", - подчеркнул Дубинский в эфире канала Наш.

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Напомним, 5 марта 2020 года депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании проголосовали за выражение недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке и его отставку. "За" проголосовали 263 народных избранников.

6 марта исполняющим обязанности генпрокурора Украины официально стал Виктор Чумак, который до отставки Рябошапки был одним из его заместителей.