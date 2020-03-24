Ляшко рассказал украинцам, как правильно мыть руки антисептиком: опубликовано видео

Виктор Ляшко дал рекомендации по использованию антисептика / УНИАН

Виктор Ляшко, замглавы Минздрава и главный санитарный врач Украины, на брифинге во вторник, 24 марта, в деталях объяснил и показал, как правильно нужно использовать антисептик в условиях карантина из-за коронавируса.

"Я еще раз хочу подчеркнуть правильность использования антисептиков, поскольку в последнее время мы увеличили их применение, но фиксируем неправильное использование в быту. Распылять антисептик на руки является неправильным и неэффективным. Это бесполезное расходование драгоценного ресурса, который сегодня является очень востребованным", — заявил он.

Ляшко также посоветовал наносить не более 2,5−3 миллилитра антисептика на ладонь, а затем растирать его по всей плоскости ладоней. Именно такое увлажнение на 20−30 секунд рук приведет к уничтожению микроорганизмов и вирусов.

Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил, что в Украине растет заболеваемость китайским коронавирусом. До этого он утверждал, что Кабмин уже сейчас строит планы по поводу продолжения карантина после 3 апреля 2020-го - если анализ общей эпидемиологической ситуации в Украине по распространению китайского коронавируса Covid-19 будет негативным.

