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Когда в Украине закончится карантин: Шмыгаль назвал условия

31 марта 2020, 08:51

В Кабмине понимают, что Украина не может не работать полгода.

Шмыгаль
Денис Шмыгаль  высказался о ситуации с карантином в Украине/ УНИАН

Карантин в Украине продлили, однако страна не может жить в таком режиме полгода. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики. Однако это решение зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны.

"Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать и смотреть телевизор на диване", - сказал глава Кабмина в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Шмыгаль отметил, что одной и з первоочередных задач власти является поддержка граждан, которые остались без средств заработка. По его словам, после празднований Пасхи-2020 Кабмин будет рассматривать дальнейшие экономические шаги.

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Напомним, социологи провели опрос, в результате которого выяснили, сколько граждан нашей страны поддерживают ужесточение карантина для борьбы с вирусом из Китая. Оказалось, что относительное большинство (40%) ответили, что меры должны быть более жесткими. Треть (33%) считают, что меры вполне адекватные, и 22% считают, что меры должны быть менее жесткими, поскольку введено слишком много ненужных ограничений. То есть 75% опрошенных поддерживают введенные меры или считают, что они должны быть еще более жесткими.

Согласно другому исследованию, в условиях жесткого карантина у 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели или меньше, 6,9% имеют сбережений на несколько дней, 6,3% – на полгода или больше.

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