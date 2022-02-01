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500 гривен за бустерную вакцинацию: в Минфине объяснили, получат ли украинцы обещанный "бонус"

1 февраля 2022, 16:06
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В Министерстве финансов опровергли слова своего министра.

В Минфине объяснили, получат ли украинцы обещанный "бонус" / УНИАН

В Министерстве финансов заявили о достаточном количестве выделенных в государственном бюджете средств для программы єПідтримка для выплаты по 500 гривен вакцинированным бустерной дозой против коронавируса украинцам.

"На программу єПідтримка в госбюджете на 2022 год заложено 3 млрд гривен. Этих средств достаточно для выплаты по 500 гривен гражданам, которые вакцинировались третьей бустерной дозой и сделали заявку на получение средств", – сообщает пресс-служба ведомства.

В Минфине назвали манипуляцией и несоответствующей действительности ранее распространенную информацию о нехватке средств для выплат по программе єПідтримка.

Также указано, что даже если заявок поступит больше, чем ожидается, то и в этом случае денег хватит. Минфин будет инициировать изменения в госбюджет-2022.

Читайте такжеГолубовская рассказала, будет ли "пожизненная" вакцинация от коронавируса для украинцев"Средства для этого есть. Только за январь 2022 года выполнение бюджета составило +9 млрд грн", – подчеркнули в министерстве.

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Стоит отметить, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что по состоянию на конец января тысячу гривен за вакцинацию государство выплатило 7,7 миллионам украинцев.

"Поэтому если рассчитать, что все эти люди пойдут за бустерной дозой в течение года, то 3 млрд гривен (которые заложены в бюджете на программу "е-Поддержка", - Главред) не хватит",− отметил Марченко.

Автор: Сергей Кущ
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вакцинация новости Украины
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