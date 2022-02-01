Пиво и сигареты вместо книг: под Киевом "ковидной" тысячей рассчитывались в обычном киоске

Под Киевом "ковидной" тысячей рассчитывались в обычном киоске / скриншот

В Ирпене под Киевом люди могли купить пиво, сигареты, крупы и хлеб за "ковидную" тысячу.

В одном из киосков города принимали оплату с помощью "еПідтримки", пишет "ТСН".

По словам местных жителей, "ковидную" тысячу чаще всего здесь тратят на выпивку. Оплатить покупку с помощью телефона тут не составляет никаких проблем. Продавец наотрез отказался что-либо объяснять, но рассказала, что также покупают крупы и соки.

"Крупы, гречка, вермишель, хлеб, вода, сок. Если пришла женщина, ей не нужно то пиво. Она купила, что нужно по хозяйству", — отмечает она.

За вакцинальную тысячу гривен журналисты смогли купить пиво и сигареты. Но официально потратили "ковидные" деньги на развлечения — купили книги. Так написано в отчете о расходах.

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А так можно было?

В Министерстве цифровой трансформации сначала уверяли, что это невозможно, но после видеодоказательств объяснили ситуацию.

"Иногда случается, что наши хитрые предприниматели используют терминалы, выделенные для одного бизнеса, для другого или не для своего бизнеса вообще. В этом случае на предпринимателя может быть составлено заявление и передано в правоохранительные органы", — рассказал проектный менеджер Минцифры Павел Русев.

Читайте такжеКто сделает бустерную прививку – получит еще 500 грн: Зеленский пообещал новый бонус за вакцинациюСразу после запроса журналистов в Минцифру, в киоск приехала полиция, объявления об оплате с помощью "еПоддержки" сняли. Владелец не на камеру рассказал, что продает книги, но получилось так, что пивом торговать выгоднее.

Ранее в Министерстве экономики сообщили, что программа выплат "тысячи Зеленского" продлится год.

Отмечается, что официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года. Она будет продолжаться до 18 декабря 2022 года.