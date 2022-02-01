УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пиво и сигареты вместо книг: под Киевом "ковидной" тысячей рассчитывались в обычном киоске

1 февраля 2022, 11:59
Прослушать новость
Остановить

В местную "наливайку" уже наведались правоохранители.

Под Киевом "ковидной" тысячей рассчитывались в обычном киоске / скриншот

В Ирпене под Киевом люди могли купить пиво, сигареты, крупы и хлеб за "ковидную" тысячу.

В одном из киосков города принимали оплату с помощью "еПідтримки", пишет "ТСН".

По словам местных жителей, "ковидную" тысячу чаще всего здесь тратят на выпивку. Оплатить покупку с помощью телефона тут не составляет никаких проблем. Продавец наотрез отказался что-либо объяснять, но рассказала, что также покупают крупы и соки.

"Крупы, гречка, вермишель, хлеб, вода, сок. Если пришла женщина, ей не нужно то пиво. Она купила, что нужно по хозяйству", — отмечает она.

За вакцинальную тысячу гривен журналисты смогли купить пиво и сигареты. Но официально потратили "ковидные" деньги на развлечения — купили книги. Так написано в отчете о расходах.

Реклама

А так можно было?

В Министерстве цифровой трансформации сначала уверяли, что это невозможно, но после видеодоказательств объяснили ситуацию.

"Иногда случается, что наши хитрые предприниматели используют терминалы, выделенные для одного бизнеса, для другого или не для своего бизнеса вообще. В этом случае на предпринимателя может быть составлено заявление и передано в правоохранительные органы", — рассказал проектный менеджер Минцифры Павел Русев.

Читайте такжеКто сделает бустерную прививку – получит еще 500 грн: Зеленский пообещал новый бонус за вакцинациюСразу после запроса журналистов в Минцифру, в киоск приехала полиция, объявления об оплате с помощью "еПоддержки" сняли. Владелец не на камеру рассказал, что продает книги, но получилось так, что пивом торговать выгоднее.

Ранее в Министерстве экономики сообщили, что программа выплат "тысячи Зеленского" продлится год.

Отмечается, что официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года. Она будет продолжаться до 18 декабря 2022 года.

Автор: Сергей Кущ
viber
вакцинация новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Пиво и сигареты вместо книг: под Киевом "ковидной" тысячей рассчитывались в обычном киоске». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Свадьба в год Тигра 2022: благоприятные дни для торжества и когда категорически нельзя женитьсяСвадьба в год Тигра 2022: благоприятные дни для торжества и когда категорически нельзя жениться ПриватБанк блокирует карты: от клиентов требуют "отчитаться" о происхождении средствПриватБанк блокирует карты: от клиентов требуют "отчитаться" о происхождении средств "Новость стала шоком": Арахамия высказался о задержании "слуги народа""Новость стала шоком": Арахамия высказался о задержании "слуги народа" Путина окончательно и бесповоротно послалиПутина окончательно и бесповоротно послали Сильнейшая вьюга и мощный ветер: Украину завалит снегомСильнейшая вьюга и мощный ветер: Украину завалит снегом
12:13

Новости – новое оружие, а медиаполе место битвы: Зеленский призвал Украину показать единство

12:07

Ультрабыстрая опиоидная детоксикация в Киеве новости компании

12:06

Впервые в истории: Украина начала физический импорт газа из ВенгрииВидео

11:59

Пиво и сигареты вместо книг: под Киевом "ковидной" тысячей рассчитывались в обычном киоскеВидео

11:48

Зеленский объявил о прорыве в диалоге по Донбассу и ждет решения по встрече лидеров "Нормандии"Видео

Реклама
11:46

"Эротично-мелодично": солистка Go-A Екатерина Павленко снялась в провокационном платье без белья

11:43

Магнитные бури в начале февраля растянутся на несколько дней и достигнут 6 балловВидео

11:11

Православный календарь на февраль 2022: какие церковные праздники ждут украинцев

11:05

Зеленский заявил о новом формате сотрудничества Украины с Британией и Польшей

10:51

"Прошли через ад": британцы показали, как война с Россией изменила жизни тысяч украинских семей

10:45

Численность армии увеличат на 100 тысяч человек: Зеленский подписал указ во время выступления в Раде

10:27

Владимир Зеленский выступил на заседании Рады: главное из обращения президентаВидео

10:25

COVID-сертификат о бустерной дозе: Ляшко пояснил, как его получать

10:25

Новенький и неопытный участник дорожного движения: в Киеве на оживленном проспекте заметили гусяВидео

10:08

Как правильно хранить молоко, чтобы увеличить срок его годности

09:47

Ребенок знал, где выращивают наркотики: новые детали гибели 11-летнего Максима на Запорожье

09:41

Могут стать основанием для введения военного положения: Данилов рассказал об угрозах РФ УкраинеВидео

09:26

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2022: Девам – козни недругов, Козерогам – трудности, Водолеям – искушенияВидео

09:19

Тарифы на газ, дорогие пакеты и въезд в ЕС по-новому: что меняется в Украине в февралеВидео

09:09

В бюджете не предусмотрены деньги на выплату 500 гривен за бустерную дозу - министр финансов

Реклама
09:09

Если США введут санкции наперед, российская экономика долго не протянетмнение

09:01

Госдеп США решил эвакуировать семьи дипломатов из Беларуси

08:32

Пропагандист Соловьев предложил наказать Данилко за "Батько наш Бандера": певец остроумно ответил

08:23

Коронавирус в Украине 1 февраля: за сутки выявили более 30 тысяч COVID-больных

08:20

Приметы на 2 февраля: что нельзя делать в день Ефимия и как не попасть в бедуВидео

07:38

Морозы не уйдут, ранней весны не будет: синоптик уточнил прогноз погоды на февраль 2022 в УкраинеВидео

07:20

Гороскоп на февраль-2022 для всех: Овен будет уязвим, а Водолею предстоит суперуспешный месяцВидео

06:58

Пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, но есть три фактора - Ляшко

06:44

Очередной гвоздь в "зраду": почему Путин решил обеспечить соцвыплаты в ОРДЛОмнение

06:33

США получили ответ Кремля по гарантиям безопасности - Washington Post

06:20

Нельзя давать коровье молоко: как кормить новорожденных котят без кошки

05:20

Украину атакует резкое похолодание: когда и где врежет -18°Видео

05:02

В моду на 2022 год вошла немного безумная и необычная женская стрижка осьминогФото

04:36

Не огонь, а кипяток: Maruv после слухов о беременности потрусила пышным ягодицами в одних колготках

04:32

Как очистить энергию в квартире и почему на кухню и в спальню нельзя пускать посторонних

03:16

Готовность к новым отношениям после расставания: критерии от психолога

02:34

Анна Седокова в развратном бикини показала свои загорелые "персики"

02:08

"Заходишь в ресторан, а там - все одинаковые": хирург рассказал, как изменились стандарты красоты

01:09

Доллар резко рванет вверх: эксперт озвучил мрачный прогноз девальвации гривныВидео

31 января, понедельник
23:53

Украина сможет мобилизовать до 2,5 млн человек в случае вторжения России - ДаниловВидео

Реклама
23:51

Приметы на 1 февраля: что нельзя делать в день Макария и как не попасть в бедуВидео

23:41

Санкции против России: в Госдепе раскрыли подробностиВидео

23:27

Пятая "птица" из США доставила в Украину боеприпасы из США

23:09

Вышла замуж за убийцу своего сына: под Тернополем муж зверски убил и расчленил женуВидео

22:43

Выяснилась дата встречи советников "нормандской четверки"

22:38

Данилов заявил о разрушении Украины из-за выполнения минских соглашенийВидео

21:54

Евросоюз предоставит Украине первый транш на 600 млн евро - ЗеленскийВидео

21:48

Арктические холода и снегопады: народный синоптик дал прогноз на февральВидео

21:23

Угроза вторжения РФ в Украину: Путин и Макрон провели вторые переговоры за неделюВидео

21:22

В Евросоюзе припугнули Россию "масштабными" санкциями

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять