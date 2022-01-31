Украинцам назвали сроки окончания действия программы "тысячи Зеленского"

Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн формате.
Стали известны сроки действия программы по выплате "ковидной тысячи" вакцинированным от коронавируса.
Как сообщили в Министерстве экономики, программа выплат тысячи Зеленского продлится год, уточняется в материале на Правительственном портале.
Отмечается, что официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года. Она будет продолжаться до 18 декабря 2022 года.
Главные этапы реализации:
- 1 этап - получение средств будет происходить через приложение Дия.
- 2 этап (II-III квартал 2022 года) - альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают.
Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн формате, сообщили в Минэкономики.
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Тысяча за вакцинацию: как получить
Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.
Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.
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