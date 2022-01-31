Украинцам назвали сроки окончания действия программы "тысячи Зеленского"

Вакцинированным назвали сроки действия президентской программы / УНИАН

Стали известны сроки действия программы по выплате "ковидной тысячи" вакцинированным от коронавируса.

Как сообщили в Министерстве экономики, программа выплат тысячи Зеленского продлится год, уточняется в материале на Правительственном портале.

Отмечается, что официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года. Она будет продолжаться до 18 декабря 2022 года.

Главные этапы реализации:

1 этап - получение средств будет происходить через приложение Дия.

2 этап (II-III квартал 2022 года) - альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают.

Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн формате, сообщили в Минэкономики.

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Тысяча за вакцинацию: как получить

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.

Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.

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