В бюджете не предусмотрены деньги на выплату 500 гривен за бустерную дозу - министр финансов / УНИАН

Денежных средств на выплаты по 0,5 тысячи гривен за бустерную вакцинацию от COVID-19 в бюджете Украины не предусмотрено. Об этом заявил министр финансов страны Сергея Марченко в интервью "Экономической правды".

Но, по словам чиновника, поскольку украинцы делают прививки постепенно и это откладывает решение проблемы на весь год.

Как говорит Марченко, по состоянию на конец января тысячу гривен за вакцинацию государство выплатило 7,7 миллионам украинцев.

"Поэтому если рассчитать, что все эти люди пойдут за бустерной дозой в течение года, то 3 млрд гривен (которые заложены в бюджете на программу "е-Поддержка", - Главред) не хватит",− отметил Марченко.

При этом министр подчеркнул, что на данный момент нет необходимости вносить изменения в бюджет на 2022 год, поскольку украинцы точно будут делать бустерные дозы постепенно.

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"Кто-то вакцинировался в декабре, он пойдет не раньше июня-июля. Это откладывает решение этой проблемы на весь год", − добавил Марченко.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко 6 января подписал приказ о запуске бустерной вакцинации против COVID-19 в Украине. Прививку в добровольном порядке смогут сделать все желающие в возрасте от 18 лет. Вне зависимости от того, каким препаратом они прививались до этого.

Глава Минздрава рассказал, что вакцинация в Украине в 2022 году будет проводиться вакцинами Pfizer, Moderna и CoronaVac. Препарат AstraZeneca не пользуется спросом среди украинцев, поэтому этой вакцины не будет. Ляшко подчеркнул, что для третьей, бустерной прививки от коронавируса, можно использовать не только мРНК-вакцины, но и CoronaVac. Впрочем, по его словам, более эффективно будет привиться мРНК-препаратом.