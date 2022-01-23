Бустерная доза и отсутствие AstraZeneca: Ляшко рассказал о вакцинации в Украине в этом году

Вакцины AstraZeneca не будет, потому что она не пользуется спросом среди украинцев - Ляшко / УНИАН

Украина в течение текущего 2022 года для вакцинации населения от коронавируса намерена использовать препараты Pfizer, Moderna и CoronaVac. Государство в рамках контрактов ожидает получить 31,5 млн доз вакцин. По программе COVAX государству должны поставить 10 миллионов доз препаратов. В поставках нет вакцины AstraZeneca, которой не вакцинируются украинцы. Для бустерной дозы можно выбирать не только мРНК-вакцины, но и CoronaVac. Однако третью прививку лучше сделать мРНК-препаратом. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как сообщает ТСН, он рассказал о том, что в этом году в рамках прививочной кампании будут использоваться три вакцины. Среди них Pfizer, Moderna и CoronaVac. Подписаны контракты на получение 31,5 млн доз препаратов против коронавирусной инфекции.

Вакцины AstraZeneca не будет

По словам Ляшко, вакцины AstraZeneca не будет, потому что спроса на этот препарать среди украинцев нет. Сейчас в стране 11,5 млн доз вакцин. Подписаны контракты на поставку 25 млн и еще 6,5 млн доз препаратов.

"Сейчас на складах, на остатках, в Украине есть 11,5 млн доз вакцин. Также законтрактовано на поставку 25 млн доз Pfizer. Плюс 6,5 млн доз вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech. И 10 млн доз в рамках механизма COVAX", - сказал глава Минздрава.

Кроме того, он объяснил ситуацию с китайской вакциной CoronaVac. Как утверждает министр, есть люди, которые с подозрением относятся инновациям, поэтому предпочитают делать прививку традиционной вакциной.

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"Возможно, менее эффективна, но она эффективна. Поэтому она тоже должна быть, чтобы люди вакцинировались", - уточнил руководитель ведомства.

Рекомендации Минздрава по бустерной вакцинации

Также он добавил, что для бустерной прививки можно использовать не только мРНК-вакцины, но и сделать прививку препаратом CoronaVac. Если человек уже прививался дважды CoronaVac, то и в качестве "бустера" по желанию можно использовать ту же вакцину. Однако более эффективным вариантом, как считает министр, будет инъекция мРНК-вакциной.

"Нет, не только (Pfizer или Moderna). Это написано всюду в рекомендациях. Там же написано, что предпочтение отдается мРНК-вакцинам, а затем – "Можно сделать бустер и другой вакциной". То есть бустер можно сделать и CoronaVac, но эффективность больше, если сделаете мРНК-вакциной", - подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Напомним, 6 января глава Минздрава Виктор Ляшко подписал приказ о запуске вакцинации в Украине бустерной дозой. Третью прививку могут сделать все желающие в возрасте от 18 лет, вне зависимости от того, каким препаратом они вакцинировались до этого.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кабмин 22 сентября одобрил запуск обязательной вакцинации против СOVID-19 в Украине для работников определенных профессий. Прививку следовало сделать сотрудникам учебных заведений, центральных органов власти и их территориальных подразделений и работникам местных государственных администраций.

Позже Министерство здравоохранения расширило перечень профессий, работникам которых обязательно нужно вакцинироваться. Среди них сотрудники сферы управления центральных органов исполнительной власти, центров социальных услуг, а также работники предприятий, которые относятся к критической инфраструктуре. Решение заработало с 9 декабря.

Минздрав 17 декабря дополнил список организаций, представители которых должны прививаться против COVID-19. Речь шла о работниках центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, сотрудниках местных государственных администраций и их структурных отделов, учебных заведений, органов местного самоуправления, заведений здравоохранения государственной и коммунальной собственности, и сотрудниках коммунальных предприятия, организаций и учреждений.

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