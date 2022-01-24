Кто сделает бустерную прививку – получит еще 500 грн: Зеленский дал обещание украинцам

Владимир Зеленский / Офис президента

Украинцы смогут получить дополнительно 500 гривен за участие бустерной вакцинации против COVID-19. Деньги за третью прививку можно будет получить на карточку еПоддержка. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего обращение к народу после заседания СНБО в понедельник, 24 января, он сказал о том, что государство продолжит поддерживать вакцинацию в стране. Третья прививка от коронавируса уже стала стандартом во всех развитых государствах.

"Иммунитет растет после каждой дозы вакцины. Стратегия бустеризации стала единым стандартом для всех развитых стран", - отметил гарант.

По его словам, в связи с этим государство с целью развития вакцинации добавит еще 500 гривен тем, кто сделает третью, бустерную прививку от коронавируса.

"В рамках программы Еподдержка будет добавлено еще 500 гривен для тех, кто получит третью, бустерную дозу прививки", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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