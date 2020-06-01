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СМИ назвали фамилию украинца, въехавшего в толпу протестующих в Миннеаполисе

1 июня 2020, 13:05

Им оказался уроженец Винницкой области Богдан Вечирко.

Богдан Вечирко
Богдан Вечирко въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе / Hennepin County Jail

В воскресенье, 31 мая, в ходе протестов в Миннеаполисе из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией, на одну из улиц города вырвалась автоцистерна, направлявшаяся в толпу протестующих. Демонстранты разбегались от грузовика и сумели остановить цистерну, после чего водителя достали из машины и избили. Им оказался бывший украинский военнослужащий Богдан Вечирко.

Об этом сообщает информационный портал для русскоязычных американцев Vinograd.us.

Согласно последним данным, Вечирко, ехавший по трассе I-35W в Миннеаполисе, находится в тюрьме в Хеннепине. Его обвинили в нападении и задержали без права внесения залога.

Отмечается, что Вечирко ехал за рулем автоцистерны со скоростью 65 км/час. На видео заметно, как протестующие пытаются убежать с дороги, чтобы их не сбил грузовик. Некоторые из демонстрантов бежали за автоцистерной, которая в итоге остановилась.

Водителя достали из кабины, разбили ему лицо и позже передали полиции. Правоохранители задержали Вечирко и отказали ему в получении медицинской помощи, сославшись на незначительные увечья. Позже выяснилось, что помощь ему все-таки оказали. Возможно, от жесткой расправы украинца спасли другие протестующие, которые столпились вокруг него и не подпускали своих коллег к Вечирко до приезда полиции.

По информации издания, Богдан Вечирко живет в Альбервиле, штат Миннесота. Он проходил срочную службу в ВСУ. В компании, где он работал, уже сделали заявление о готовности к сотрудничеству со следствием. В полиции пока не готовы рассказать, что было в цистерне, за рулем которой ехал Вечирко.

Богдан Вечирко
Богдан Вечирко / Hennepin County Jail

Средства массовой информации Миннесоты утверждают, что Богдану Вечирко 35 лет, он житель небольшого городка Отсига, который находится вблизи от Миннеаполиса. В качестве независимого подрядчика работал на компанию Kenan Advantage.

Является поклонником президента Дональда Трампа и Республиканской партии США. В период с 2018 по 2019 год делал пожертвования по 100-115 долларов в фонд партии и комитет президента Make America Great Again.

Скорее всего, Вечирко является избирателем и гражданином США.

На территории Штатов украинец неоднократно нарушал закон – Вечирко обвиняли в ложных звонках на линию 911. Был осужден по статье за хулиганство. Также у него были административные нарушения, связанные с вождением автотранспорта.

В социальной сети Facebook есть профиль Вечирко. Судя по фотографиям и статусом, которые уже удалены, он служил в рядах ВСУ, а также, возможно, принимал участие в российско-украинской войне на Донбассе. Среди его друзей в Facebook – десантники ВСУ.

Сведений о пострадавших среди протестующих на данный момент нет.

Напомним, в США продолжаются массовые протесты и беспорядки, которые начались 25 мая. Причиной тому является смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который был госпитализирован и скончался в больнице после того, как его фактически задушил сотрудник полиции Дерек Шовен.

США протесты
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