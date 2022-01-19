"Бухим меньше ездить надо!": Николай Харьковский грубил и улыбался в лицо дочери погибшего в ДТП

Николай Харьковский грубил и улыбался в лицо дочери погибшего в ДТП / скриншот с видео

Харьковский суд рассмотрел дело о смертельном ДТП с несовершеннолетним водителем Infiniti. В зале заседаний подросток нахамил родным погибшего.

Судебное заседание прошло 19 января в Червонозаводском райсуде Харькова.

Во время перерыва между сторонами произошел конфликт - подросток назвал "бухим" человека, который погиб в ДТП.

Дочь погибшего водителя спросила Николая, зачем тот ей улыбается. Адвокат подростка Инна Данилова сразу вмешалась, призвав не провоцировать ссору.

Читайте такжеДТП в Харькове: 16-летний Николай Харьковский признал свою винуВ свою очередь подросток, продолжив улыбаться, негромко произнес: "Бухим меньше ездить надо!".

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Стоит отметить, что подростку продлили меру пресечения – оставили в СИЗО еще на два месяца без права на залог.

ДТП с Инфинити в Харькове

Напомним, автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo. 16-летний подросток за рулем авто пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора.

В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте, водитель Инфинити и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице. Сейчас подозреваемый 16-летний Николай Харьковский находится в СИЗО.

Согласно результатам экспертизы, в крови погибшего в ДТП с участием 16-летнего водителя Infiniti в Харькове обнаружили алкоголь, однако в его действиях не было нарушений ПДД, которые могли стать причиной аварии.