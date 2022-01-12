Чат с пластическим хирургом Дмитрием Слоссером

Дмитрий Слоссер / Личный архив Дмитрия Слоссера

17 января, в 10.00, на сайте Главред состоится чат с известным пластическим хирургом, заслуженным врачом Украины Дмитрием Слоссером.

В ходе чата вы сможете обсудить такие темы:

самые популярные пластические операции в Украине;

самые распространенные мифы о пластической хирургии;

кому нельзя делать пластические операции, а кому, наоборот, нужна помощь пластического хирурга;

чем отличается пластическая хирургия от реконструктивной;

каких пациентов пластический хирург не возьмет;

кто из политиков и звезд шоу-бизнеса прибегал к пластической коррекции своей внешности.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем Главреда и задать ему все интересующие вас вопросы вы можете, перейдя по ссылке. Задавать вопросы вы можете заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.