Чат с пластическим хирургом Дмитрием Слоссером

Чат в Главреде
17 января, в 10.00, на сайте Главред состоится чат с известным пластическим хирургом, заслуженным врачом Украины Дмитрием Слоссером.
В ходе чата вы сможете обсудить такие темы:
- самые популярные пластические операции в Украине;
- самые распространенные мифы о пластической хирургии;
- кому нельзя делать пластические операции, а кому, наоборот, нужна помощь пластического хирурга;
- чем отличается пластическая хирургия от реконструктивной;
- каких пациентов пластический хирург не возьмет;
- кто из политиков и звезд шоу-бизнеса прибегал к пластической коррекции своей внешности.
Уважаемые читатели, пообщаться с гостем Главреда и задать ему все интересующие вас вопросы вы можете, перейдя по ссылке. Задавать вопросы вы можете заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.
Автор: Надежда Майная