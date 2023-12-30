Цифра, которая удивляет: в Монобанке рассказали, сколько украинцы донатили в 2023

В пресс-службе одного из самых популярных банков рассказали, сколько украинцев донатили в 2023 году.

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В Монобанке рассказали, сколько украинцы донатили в 2023 / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Граждане Украины в 2023 году побили свой личный рекорд в количестве донатов и отправили на 19 миллионов гривен больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в monobank.

Украинцы в минувшем году пожертвовали 27,4 миллиардов гривен через monobank, что на 18,9 миллиардов больше, чем в прошлом году. Тогда сумма составила 8,5 миллиардов.

На своей странице в бывшем Твиттере банк опубликовал статистику, согласно которой количество тех, кто донатил в 2023 году увеличилось до 5,4 миллионов донаров, в то время как в 2022 году их было 3 миллиона.

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Также увеличился и размер среднего доната. В 2022 году он составлял 258 грн, а вот уже в 2023 году - 349.

Донаты в монобанк / Монобанк

Банки в Украине

Напомним, банковские счета украинцев могут внезапно заблокировать. Это касается случаев, когда осуществляется денежный перевод на сумму, превышающую установленный суточный лимит. Об этом сообщает Pro Деньги.

Также важно помнить, что доллары - одна из самых распространенных валют в мире. Главред рассказал, как хранить доллары, чтобы не испортились и почему они могут стать жертвами плесени.

Помимо прочего, украинцы массово жалуются, что в обменниках и кассах им продают "некачественную" валюту. Ведь уже несколько месяцев действуют новые правила продажи валюты, сообщает портал "Обозреватель".

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