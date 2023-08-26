Банк может заблокировать счета украинцев из-за перевода денег: кто под угрозой

Банковские счета украинцев могут внезапно заблокировать. Это касается случаев, когда осуществляется денежный перевод на сумму, превышающую установленный суточный лимит. Об этом сообщает Pro Деньги.
Так, например, в ПриватБанке установлено ограничение за одну транзакцию в сумме 29 999 гривен. Также на ограничения влияют и то, на карту какой международной платежной системы осуществляется перевод.
Для перевода на карту Visa предусматриваются следующие лимиты:
- суточный - 7500 долларов (по курсу НБУ),
- недельный - 10 тысяч долларов,
- месячный - 20 тысяч долларов.
Для перевода на карту MasterCard лимиты одинаковы-10 тысяч долларов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине будут давать деньги родителям на нужды детей. Выплаты будут предоставляться теперь семьям с детьми, которые зарегистрированы на территориях, которые были либо пребывают во временной оккупации, либо находятся в зоне боевых действий, проживают на границе со страной-агрессоров РФ, малообеспеченным и имеющим детей, а также принадлежащим к таким категориям, как ребенок с инвалидностью или ребенок из многодетной семьи.
Также сообщалось, что пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Если размер пенсии по потере кормильца выше, чем размер выплат по возрасту, то пенсионер может изменить вид пенсии, перейдя на первую.
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