Как украинцам правильно оформить субсидию и как не остаться без нее: ответ Минсоцполитики

В Украине подать заявление на оформление коммунальной субсидии можно в любой момент. Но, как говорят в Минсоцполитики, сама субсидия рассчитывается на два сезона ‒ отопительный и неотопительный.
"За жилищной субсидией можно обратиться в любой месяц года, в случае возникновения потребности в государственной поддержке у вашей семьи", – говорят чиновники.
Как говорят в Минсоцполитики, субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона.
Она рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля). По истечении срока получения субсидии органы Пенсионного фонда самостоятельно расчитывают на следующий период без обращений граждан (кроме отдельных категорий домохозяйств, в частности ‒ переселенцы).
"Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается один раз в календарный год за личным обращением граждан. При обращении за назначением жилищной субсидии в течение двух месяцев с начала отопительного сезона она назначается с начала такого сезона. А в случае обращения за назначением жилищной субсидии в течение трех месяцев после повышения тарифов – субсидия назначается с месяца такого повышения", – отмечают в ведомстве.
Почему могут лишить субсидии
- общая площадь квартиры превышает 130 квадратных метров и 230 квадратных метров ‒ в частных домах;
- член семьи в течение года перед назначением субсидии совершал денежные операции на сумму более 50 тысяч грн;
- у человека есть на депозитном банковском счете (счетах) денежные средства в сумме, которая превышает 100 тысяч грн (либо облигации внутреннего государственного займа на общую сумму свыше 100 тысяч грн);
- человек владеет транспортным средством, с момента выпуска которого прошло менее пяти лет, и/либо более одного транспортного средства, с года выпуска которых прошло менее 15 лет (кроме мопедов и прицепов);
- в составе семьи есть совершеннолетние неработающие (и не ставшие на учет как безработные) либо чей среднемесячный доход меньше минимальной зарплаты, либо лица, которые не платят ЕСВ в течение трех месяцев.
Напомним, ранее власти Украины задекларировали планы повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)
"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.
Кроме того, чиновники рассказывали, что украинцы могут платить за свет вдвое меньше. Граждане Украины могут в два раза сократить суммы в платежках за электроэнергию - для этого необходимо установить двухзонный счетчик.
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