"Это проблема России": Киев ответил на требование Москвы об особом статусе Донбасса

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал требование РФ изменить законодательство для Донбасса.

В интервью Сегодня он подчеркнул, что Украина как независимое государство будет принимать те законы, которые считает нужными, и ни одна страна не будет указывать, каким должен быть ее закон.

"Когда Россию не устраивает положение какого-то закона Украины или законопроекта Украины, то это проблема России, а не Украины. Мы независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужными. Мы уважаем свои международные обязательства и всегда корелируем наше законодательство с международными обязательствами, но ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон. У нас не бюро удовлетворения "хотелок" каких-либо стран", - отметил глава МИД.

По его словам, упоминание так называемых ОРДЛО в Конституции Украины является неприемлемым.

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Кроме того, Кулеба назвал неприемлемыми заявления представителя России в ТКГ Бориса Грызлова о том, что на территории Украины созданы два дополнительных государства. Также он пообещал, что поднимет этот вопрос перед министрами иностранных дел стран-участниц Нормандского формата.

Напомним, ранее представитель Украины в ОБСЕ Евгений Цимбалюк потребовал объяснений российского представителя о заявлениях полномочного представителя Российской Федерации в ТКГ Бориса Грызлова, который заявил, что "на сегодня в Украине создано еще два государства".