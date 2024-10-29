Дорога в один конец: у врага начался бунт и массовые отказы наступать - "АТЕШ"

Коротко о главном:
- В "АТЭШ" объяснили, почему враг бунтует на фронте
- Руководство РФ придумало хитрый план по замене протестующих оккупантов
- Что говорит Генштаб о ситуации на направлении
В Запорожской области военная полиция РФ задержала несколько взводов российских оккупационных войск. Дело в том, что они отказались переходить в наступление.
Об этом сообщают агенты движения "АТЕШ" из 1440-го мотострелкового полка.
"Все понимают, что штурм украинской обороны - это дорога в один конец. И подобные случаи случаются все чаще", - говорится в сообщении.
Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
Отмечается, что в связи с этим российское военное руководство планирует привлечь новые подразделения на это направление, заменяя утраченные формирования срочниками.
"Это происходит на фоне заверений военно-политического руководства о том, что военнослужащие срочной службы не будут участвовать в "СВО". Но они не были бы собой, если бы не врали", - пишут партизаны.
В то же время, по данным Генштаба, на Ореховском направлении в Запорожской области враг применяет штурмовую авиацию, бил неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Новоандреевка.
"Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины, силы обороны сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери. За сегодня количество вражеских атак возросло до 104", - говорится в сообщении.
Ситуация на фронте - что известно
Напомним, что Главред сообщал, как РФ формирует новые штурмовые подразделения. Новосозданные российские штурмовые роты назвали в честь гепатитов "В - С".
Как отметил начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, россияне уже в трех километрах от важного города. Враг постоянно бьет, в том числе управляемыми авиабомбами мощностью полторы тонны.
В то же время эксперт Коваленко проанализировал новые потери РФ на Курщине. Агрессоры продолжают терять личный состав, и контролируемая зона существенно не увеличилась за это время.
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