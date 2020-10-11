Досрочные каникулы и новые штрафы: у Зеленского пошли на жесткие меры из-за Covid-19

В Украине предполагается развертывание госпиталей на спортивных аренах.
По результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине.
Об этом нардеп от Слуги народа, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил в своем Facebook.
По его словам, принятые меры предусматривают закрытие ночных клубов в "красной" и "оранжевой" зонах, новые штрафы за нарушения масочного режима и возможное развертывание госпиталей на спортивных аренах.
При этом Радуцкий перечислил основные нововведения по борьбе с Covid-19, принятые на совещании у Зеленского:
- Вузы переводятся на дистанционное обучение;
- Осенние каникулы в школах начинаются раньше. Дата начала каникул определяет местная власть, но оптимально, если каникулы стартуют уже на следующей неделе, до 15 октября;
- В "красной" и "оранжевой" зонах вводятся ограничения работы заведений общественного питания - ресторанов, клубов. С 22:00 заведения должны закрываться;
- Минздраву поручено увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяются при лечении осложнений коронавирусной болезни;
- В Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. Госпитали планируют размещать в существующих больших помещениях. В Киеве это может быть Дворец Спорта;
- Поручено готовить ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук, к принятия больных СOVID-19 для увеличения количества койкомест;
- Интерны и студенты старших курсов медицинских вузов привлекаются к работе в инфекционных отделениях;
- Увеличивается количество ПЦР-тестов с 30-35 тыс до 50 тыс в сутки;
- Поручено решить проблему с обеспечением кислородом 80% койкомест до конца октября;
- В Верховной Раде предлагается принять закон, предусматривающий штраф 3400-5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без одетых респираторов или защитных масок.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом.
По его словам, рост заболеваемости COVID-19 связан с несоблюдением карантинных мер.
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Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал о вероятности введения в Украине режима чрезвычайного положения из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.
В то же время он подчеркнул, что Кабмин может рассмотреть такое решение, если с соответствующей инициативной выступит президент.
- В Украине за минувшие сутки 4768 человек заболели коронавирусной болезнью, 85 - умерли.
- Больше всего больных за минувшие сутки выявлено в Харьковской области (593) и в Киеве (502).
- Всего на территории Украины зафиксировано 261 тыс. 34 случая заболевания COVID-19.
- Умерли 4 тыс. 972 человека, выздоровели - 113 тыс. 507 (937 за минувшие сутки).