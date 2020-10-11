Досрочные каникулы и новые штрафы: у Зеленского пошли на жесткие меры из-за Covid-19

Для борьбы с коронавирусом утверждены новые меры / УНИАН

По результатам совещания у президента Владимира Зеленского был разработан комплекс мер для борьбы с распространением эпидемии коронавируса в Украине.

Об этом нардеп от Слуги народа, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил в своем Facebook.

По его словам, принятые меры предусматривают закрытие ночных клубов в "красной" и "оранжевой" зонах, новые штрафы за нарушения масочного режима и возможное развертывание госпиталей на спортивных аренах.

При этом Радуцкий перечислил основные нововведения по борьбе с Covid-19, принятые на совещании у Зеленского:

Вузы переводятся на дистанционное обучение;

Осенние каникулы в школах начинаются раньше. Дата начала каникул определяет местная власть, но оптимально, если каникулы стартуют уже на следующей неделе, до 15 октября;

В "красной" и "оранжевой" зонах вводятся ограничения работы заведений общественного питания - ресторанов, клубов. С 22:00 заведения должны закрываться;

Минздраву поручено увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяются при лечении осложнений коронавирусной болезни;

В Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. Госпитали планируют размещать в существующих больших помещениях. В Киеве это может быть Дворец Спорта;

Поручено готовить ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук, к принятия больных СOVID-19 для увеличения количества койкомест;

Интерны и студенты старших курсов медицинских вузов привлекаются к работе в инфекционных отделениях;

Увеличивается количество ПЦР-тестов с 30-35 тыс до 50 тыс в сутки;

Поручено решить проблему с обеспечением кислородом 80% койкомест до конца октября;

В Верховной Раде предлагается принять закон, предусматривающий штраф 3400-5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без одетых респираторов или защитных масок.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом.

По его словам, рост заболеваемости COVID-19 связан с несоблюдением карантинных мер.

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Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал о вероятности введения в Украине режима чрезвычайного положения из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.

В то же время он подчеркнул, что Кабмин может рассмотреть такое решение, если с соответствующей инициативной выступит президент.