'Элемент торгов': в СНБО сделали важное заявление о 'мирных планах' Трампа

Россияне могут манипулировать так называемыми "мирными планами Трампа", чтобы осуществлять информационное давление на Украину, отметил Коваленко.

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В СНБО сделали важное заявление о "мирных планах" Трампа / Коллаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офис президента Украины

Коротко:

Опубликованные в медиа "мирные планы" Трампа не имеют основания для формирования команды Трампа

Такие "планы" могут быть элементом торгов или манипуляцией для повышения ставок

Опубликованные в медиа "мирные сценарии" для Украины до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа не имеют никаких реальных оснований и являются лишь средством для привлечения внимания СМИ и отдельных лиц. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в эфире телемарафона.

Он отметил, что такие сценарии, которые могут появляться даже в известных медиа до формирования команды Трампа и его инаугурации, не имеют никакого реального основания и служат для создания хайпа.

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"Параллельно с этим россияне будут этим очень манипулировать. Они заинтересованы осуществлять информационное давление определенное и путать украинскую, в том числе, власть и украинское общество, вбрасывая в западные медиа, в том числе разного рода "исходные" информации о мире, о мирных сценариях, на что согласна Россия", - отметил Коваленко.

По его словам, это, с одной стороны, выступает как инструмент для "торгов", а с другой - как манипуляция, направленная на повышение "ставок" перед выдвижением условий уже после инаугурации Дональда Трампа.

"До инаугурации ничего из этого не имеет никакого основания реальности. Это теории фактически. К этому надо относиться с подозрением", - подчеркнул руководитель ЦПИ при СНБО.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - подчеркнул Андрей Коваленко.

Что известно о "мирных планах Трампа" - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, американский политик Дональд Трамп, победивший на выборах в США в 2024 году, в своем "мирном плане" может обратиться к Европе с призывом привлечь войска для создания буферной зоны между украинской армией и ВС России, сообщает The Telegraph со ссылкой источники из его окружения. Как отмечают источники, этот план стал известен после предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что умиротворение России может иметь серьезные последствия для Европы.

В администрации новоизбранного президента Трампа рассматривают различные сценарии для завершения войны в Украине. Один из предложенных планов предусматривает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

До официального вступления Трампа в должность могут начаться неофициальные переговоры между ним и Россией, по итогам которых Украине будет представлен проект соглашения на которое она может согласиться или нет, отметил аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон.

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