"Есть два фактора": военный эксперт пояснил, зачем русские тянут в Украину старые советские танки

военный эксперт пояснил, зачем русские тянут в Украину старые советские танки / ua.depositphotos.com и ua-defence

Российские оккупанты буквально пару недель назад перекинули на Херсонщину очень старые советские танки Т-62 (которые отправили на плотную консервацию еще до распада СССР в 1991 году). Как говорит в комментарии "24 каналу" военный специалист Александр Мусиенко, у данной тактике агрессоров есть минимум два фактора.

Как рассказал специалист, во-первых, после 24 февраля, дня старта армейской агрессии России против Украины, ВСУ вывели из строя массу российской военной техники.

Вторая причина – в южных регионах Украины российские оккупанты закончили первую, а сейчас делают и вторую, и сразу третью линию обороны. И именно поэтому танки Т-62, хоть и абсолютно устаревшие, могут пригодиться русским для мелких военных целей.

"Они их могут просто использовать для обороны, фактически прикапывая, делая из них такие стационарные пушки, которые будут прикрывать то или иное направление или объект", – говорит Мусиенко.

Военный специалист комментирует ‒ такое положение вещей может стать особым фактором для оккупантов (поскольку те смогут усилить оружием на каком-либо направлении обороны). Но, говорит Мусиенко, даже когда русские оккупанты прикопают в землю все свои танки Т-62, то это отнюдь не значит, что те сразу мгновенно получат неуязвимость для украинских снарядов.

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Напомним, как ранее стало известно из сообщения проекта InformNapalm, после того как ВСУ нанесли громадные потери в бронированной технике оккупантам, то их командованию оккупантов пришлось быстро снимать с плотной консервации и отправлять на южные участки фронка крайне старые танки - T-62 (со складов еще Советской армии).

Сообщалось, что всю такую расконсервированную технику отправили ради перекомплектации 150-й мотострелковой дивизии русских войск.

Якобы это воинское соединение во время сражений с ВСУ и понесло самые большие потери в технике.

До того сообщалось, что украинские бойцы за 24 часа уничтожили на Юге страны как минимум 36 российских оккупантов, три танка модели Т-72, реактивную систему залпового огня "Град" и автомобили.

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