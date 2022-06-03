УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Есть два фактора": военный эксперт пояснил, зачем русские тянут в Украину старые советские танки

3 июня 2022, 03:50

Оккупанты сняли с консервации и перекинули на Юг Украины старые танки Т-62. Как говорит эксперт, для такого поведения оккупантов есть два объяснения.

Танк
военный эксперт пояснил, зачем русские тянут в Украину старые советские танки / ua.depositphotos.com и ua-defence

Российские оккупанты буквально пару недель назад перекинули на Херсонщину очень старые советские танки Т-62 (которые отправили на плотную консервацию еще до распада СССР в 1991 году). Как говорит в комментарии "24 каналу" военный специалист Александр Мусиенко, у данной тактике агрессоров есть минимум два фактора.

Как рассказал специалист, во-первых, после 24 февраля, дня старта армейской агрессии России против Украины, ВСУ вывели из строя массу российской военной техники.

Вторая причина – в южных регионах Украины российские оккупанты закончили первую, а сейчас делают и вторую, и сразу третью линию обороны. И именно поэтому танки Т-62, хоть и абсолютно устаревшие, могут пригодиться русским для мелких военных целей.

"Они их могут просто использовать для обороны, фактически прикапывая, делая из них такие стационарные пушки, которые будут прикрывать то или иное направление или объект", – говорит Мусиенко.

Военный специалист комментирует ‒ такое положение вещей может стать особым фактором для оккупантов (поскольку те смогут усилить оружием на каком-либо направлении обороны). Но, говорит Мусиенко, даже когда русские оккупанты прикопают в землю все свои танки Т-62, то это отнюдь не значит, что те сразу мгновенно получат неуязвимость для украинских снарядов.

Читайте такжеВоенный эксперт спрогнозировал, на сколько времени россиянам хватит крылатых ракет

Напомним, как ранее стало известно из сообщения проекта InformNapalm, после того как ВСУ нанесли громадные потери в бронированной технике оккупантам, то их командованию оккупантов пришлось быстро снимать с плотной консервации и отправлять на южные участки фронка крайне старые танки - T-62 (со складов еще Советской армии).

Сообщалось, что всю такую расконсервированную технику отправили ради перекомплектации 150-й мотострелковой дивизии русских войск.

Якобы это воинское соединение во время сражений с ВСУ и понесло самые большие потери в технике.

До того сообщалось, что украинские бойцы за 24 часа уничтожили на Юге страны как минимум 36 российских оккупантов, три танка модели Т-72, реактивную систему залпового огня "Град" и автомобили.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
танки новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:10

Будет заливать: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине

03:50

"Есть два фактора": военный эксперт пояснил, зачем русские тянут в Украину старые советские танки

03:15

"Собчак - кукла Путина, Дудь - мягкая пропаганда": Суханов объяснил, почему не верит оппозиции в РФ

03:10

Самый вкусный и очень легкий витаминный салат, который моментально укрепит здоровье: простой рецептВидео

02:37

"Война закончится победой Украины": Касьянов перечислил факторы, которые приближают триумф ВСУВидео

Реклама
02:05

День ангела Константина 2022 – картинки, поздравления и душевные открытки имениннику

00:51

Приметы на 3 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:36

"Я помолюсь за перемогу": Лобода выпустила песню на украинском языке "Молитва", посвященную войне

00:18

В Турции отменили концерт украинской предательницы, которая пела "победные" песни в Мариуполе

02 июня, четверг
23:54

Путин лечится от запущенной стадии рака - Newsweek

23:53

Еще одна пара телеведущих заговорила о пополнении в семье

23:26

Младший не узнает папу: Горбунов эмоционально рассказал о разлуке с сыновьями

23:26

Российские продюсеры продолжают истерить: в РФ снова посчитали, сколько зарабатывала Лобода

23:09

Война между РФ и Украиной закончится за столом переговоров - генсек НАТО

22:55

"Я достойна своего титула королевы": новоиспеченная миссис Крым ответила на хейт

22:53

Когда ВСУ перейдут в наступление: военный эксперт назвал срокиВидео

22:36

"Пришлось оттаскивать": Хлывнюк рассказал, как носил мертвые тела замученных русскими украинцев

22:33

Ранены двое детей и их мама: рашисты ударили ракетами по ДнепропетровщинеВидео

22:08

"Просто гнев": рашисты придумали для жителей Мариуполя новое издевательствоВидео

22:08

Более 200 убитых и уничтожена вся техника: ВСУ мощно ударили по оккупантам под ХерсономВидео

Реклама
22:07

В ЕС "раскол" из-за шестого пакета санкций против РФ, а седьмого скоро ждать не надо - Bloomberg

21:50

Российские войска несут большие потери: Арестович о ситуации в СеверодонецкеВидео

21:15

Для защиты своих домов у украинцев должно быть оружие - МВДВидео

21:07

"Пусть сгорят в аду": в РФ устроили настоящую истерику из-за победы сборной УкраиныВидео

21:00

Поняли - будет трибунал: правозащитник пояснил, почему Путин и Шойгу не подписывают военные приказы

20:39

Сотни погибших и раненых: Зеленский назвал ежедневные потери на ДонбассеВидео

20:38

"Вся Украина попала в один большой котел": военный эксперт рассказал о потерях на войнеВидео

20:38

"Исторический момент": Германия поддержала предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕСВидео

20:25

Зачем нужно наращивать поставки оружия в Украину: ответ Зеленского

20:24

Угроз России уже никто не боится: почему за Россию не станет воевать даже Лукашенкомнение

20:22

Окружение Путина, министры и Мария Захарова: США ударили новыми санкциямиВидео

20:14

В США анонсировали новый пакет военной помощи и заговорили о боевых БПЛА для ВСУВидео

20:10

Приметы на 4 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:51

"Спецоперация провалилась": Гиркин плачется, что над армией РФ смеются в УкраинеВидео

19:42

Груз 200 уехал: ВСУ за два дня отправили пачками оккупантов в адВидео

19:26

ВСУ вынудили рашистов перейти к неподготовленной обороне под Кривым Рогом - Генштаб

19:25

Оккупанты РФ перебрасывают новые резервы: пошли на штурм на трех направленияхВидео

19:19

Олег Жданов. Какова вероятность создания блока Франции и Германии с РоссиейВидеоблоги

19:00

В Украине резко подскочили цены на лук: в чем причинаВидео

19:00

"А как там зять?": Ольга Сумская нарвалась на критику из-за мужа дочери из МосквыВидео

Реклама
18:53

Рашистов "мочат и рвут" в ловушке: в ОП раскрыли хитрость ВСУ в СеверодонецкеВидео

18:53

Полнолуние в июне 2022: чего нужно избегать, чтобы не навлечь бедуВидео

18:33

"Западное оружие делает украинцев счастливыми": у Зеленского знатно ответили Пескову

18:31

В США рассказали о HIMARS для Украины: ВСУ сами решат – куда и на какое расстояние стрелятьВидео

18:26

Путин приказал закрыть рот: СМИ запретили писать о 100 днях войны против УкраиныВидео

18:12

США ударили мощными санкциями по окружению Путина и его олигархамВидео

18:06

ВСУ достанут оккупантов на Змеином: что дадут Украине поставки HIMARSмнение

18:04

"Неверно истолковано": россиянка Фандера, которая вывесила украинский флаг, поспешила оправдаться

18:03

Роскомнадзор блокирует VPN-сервисы, зачищая Интернет в России

17:59

Дантес впервые назвал причину развода с ДорофеевойВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять