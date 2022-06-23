Гайдай не исключил отход ВСУ из-под Лисичанска и назвал причину

ВСУ могут отойти на новые рубежи / Фото УНИАН

Украинским защитникам, возможно, придется отступить из-под Лисичанска Луганской области на новые позиции, заявил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что такой шаг может быть продиктован тем, чтобы избежать окружения подразделений Вооруженных сил Украины.

При этом он напомнил о том, что за последнее время российские войска захватили два населенных пункта к югу - Рай-Александровка и Лоскутовка.

Гайдай добавил, что Лисичанск находится в пределах досягаемости российской артиллерии, в городе очень опасно.

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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты в Украине ставят перед собой задачу захвата четырех украинских городов.

Захватчики РФ постараются в ближайшее время захватить Северодонецк и Лисичанск, а затем пойти на Краматорск и Славянск.

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