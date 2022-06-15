Гиркин вопит из-за бездействия Путина: "Песков и "фанерный" - балаболы, надо врезать по Банковой!"

Гиркин вопит из-за бездействия Путина / скриншот

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) недоволен реакции "обстрелов" РФ и Донецка якобы со стороны Украины.

По его словам, на такие "провокации" должен отреагировать лично Путин, а не его пресс-секретарь или военное руководство РФ.

"А вот если бы сам Путин вылез из бункера и сказал по телевизору: "еще один удар по российской территории и жилым кварталам Донецка - мы бьем по Киеву". Вот тогда бы они задумались", - заявил Гиркин.

Террорист в очередной раз "бросил камнем" в высшее командование РФ и высмеял пресс-секретаря Путина Пескова.

"Президент молчит, как рыба об лед, вместо него "пургоносец" Песков выступает, которого давно пора за язык взять и этот язык… Песков - балабол и "фанерный" (Сергей Шойгу - ред.) тоже балабол. Балаболам они не верят, должен или сам президент пригрозить лично, но есть другой вариант - сначала ударить, а потом молчать. Сначала врезать по Банковой, по Раде!", - устроил истерику Гиркин.

Ранее Гиркин резко раскритиковал главу российского МИД Сергея Лаврова. В одном из последних заявлений Лавров назвал приоритетом "спецоперации освобождение Донбасса", что не сильно понравилось Гиркину. В Соцсетях бывший главарь боевиков "ДНР" увидел в этом плохой знак для России в войне против Украины.

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