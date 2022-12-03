glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Главред отмечает юбилей: сайту исполнилось 20 лет

3 декабря 2022, 09:00

Сегодня Главред входит в топ-10 новостных ресурсов Украины, согласно данным рейтинга Gemius.

Главред 20 лет
Главреду исполнилось 20 лет!

Сайт Главред отмечает свой 20-летний юбилей. Ровно 20 лет назад, 3 декабря 2002 года, он начал свою работу для первых читателей.

Ресурс освещает самые важные события в стране и мире. На Главреде регулярно выходят эксклюзивные интервью с экспертами, лидерами общественного мнения. Публикуются аналитические статьи, авторские колонки. Кроме того, визитной карточкой Главреда остаются чаты, с помощью которых читатели имеют возможность напрямую пообщаться со знаменитостями, политиками, экспертами. Все материалы публикуются на украинском и русском языках.

Несколько лет параллельно с сайтом также издавался и печатный журнал. За время существования Главред получил ряд наград: "Журнал года 2009", двукратный обладатель звания "Лучшее электронное издание Украины".

Сегодня Главред входит в топ-10 новостных ресурсов и в топ-20 самых посещаемых сайтов Украины. Согласно данным рейтинга Gemius, в ноябре сайт занял шестую позицию, уступив лишь именитым топам отечественной интернет-журналистики. За месяц сайт посетило более шести миллионов пользователей при общем охвате 21% - каждый пятый украинский пользователь интернета в ноябре хоть раз зашел на Главред.

рейтинг
Главред подпирает первую пятерку в рейтинге

Суммарно у издания почти миллион подписчиков на страницах в Фейсбуке. При этом, аудитория продолжает стабильно расти. Активно развивается и канал на YouTube, а также Телеграм-канал.

"В такой день не скажешь ничего, кроме слов благодарности. Спасибо нашим читателям. Спасибо команде, которая работает сегодня в сложных условиях, как и вся Украина, но умудряется показывать отличные результаты. Спасибо тем, кто работал на Главреде раньше - в течение этих двадцати лет. Пусть этот юбилей будет только началом большого пути", - прокомментировал главный редактор Главреда Тарас Сидоржевский.

"Невероятно горжусь своей маленькой, но слаженной и трудолюбивой командой. Вы – невероятные! Безгранично благодарна нашим читателям за доверие. Вы – главный стимул нашего развития. И отдельная благодарность ВСУ за лучший подарок к нашему 20-летию – возможность жить и работать в свободной, независимой стране", - отметила руководитель проекта Главред Уляна Кондратенко.

Главред
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:03

Путин хочет, чтобы его "заманили" на переговоры: в ISW рассказали, каких уступок он добивается

09:00

Главред отмечает юбилей: сайту исполнилось 20 лет

08:48

О ситуации с УПЦ ПМ: форпосты агрессора - на выходмнение

08:17

После победы Украины в войне Россию лишат ядерного оружия - ДаниловВидео

08:00

Уйдут в подполье и будут воевать в судах: Игорь Козловский — о перспективах запрета УПЦ МП

Реклама
07:37

РФ должна прекратить войну в Украине: в Госдепе озвучили условия для переговоров Байдена и Путина

07:05

Что можно и нельзя делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: запреты, традиции, приметы

06:27

До Нового года ВСУ освободят левобережье Херсонщины и подойдут вплотную к Крыму – астрологВидео

06:07

Собеседование с девушкой из Мариуполямнение

05:30

День юриста 2023: лучшие открытки и самые классные поздравления

05:00

Как разбить яйцо без осколков: удивительно простой лайфхак, о котором мало кто знаетВидео

04:10

Украину ждет лютый январь: синоптики назвали даты самых холодных днейВидео

03:35

"Хватит свою рогатку раздвигать": Волочкова показала, как получает удовольствиеВидео

03:05

Придется покупать новые: 3 вещи дома, которые нельзя обрабатывать уксусом ни в коем случае

02:20

Гороскоп Таро для Тельцов на 2023 год: назван самый опасный и самый триумфальный месяцыВидео

01:35

Серьезный удар по печени: с какими продуктами нельзя сочетать грибы

01:30

Женский гороскоп на неделю 5-11 декабря: Меркурий и Венера насыпят трудностей, а Нептун - поможет

00:51

Приметы на 3 декабря: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы всю зиму деньги лились рекойВидео

02 декабря, пятница
23:57

"Россияне изменили тактику": Подоляк рассказал, когда Украине грозит новый ударВидео

23:57

Гороскоп на декабрь-2022 для всех: кто окажется среди лузеров и счастливчиков месяцаВидео

Реклама
23:49

Оккупанты окажутся в "котле": ВСУ скоро пойдут в мощное наступление на 3 направлениях - СвитанВидео

23:30

"ВСУ продвигаются вперед": Гайдай анонсировал хорошие новости из ЛуганщиныВидео

23:28

Внук Ротару впервые высказался о позорном бегстве из Украины

23:18

Неприятные запахи исчезнут навсегда: 3 лайфхака, чтобы в туалете приятно пахло

23:12

Сложности, убытки и даже увольнения: астролог предупредил о сложном для работы декабреВидео

22:59

Киево-Печерскую Лавру не передавали ПЦУ: что происходит на самом делеВидео

22:52

3 копеечные средства, которые убирают ржавчину и желтизну на ваннойВидео

22:31

Лазарев опозорился на празднике дочки КиркороваВидео

22:13

"Будет еще 3-4 мощных обстрела": Данилов заверил, что украинская ПВО готова к вражеской атакеВидео

22:00

Навалили прямо на дверь: украинскому послу в Ватикане подкинули вонючий "сюрприз"Видео

21:59

Тот обиделся: в России "похоронили" юмориста ПетросянаВидео

21:58

Сергей Стерненко. Конец УПЦ ФСБ наконец-то наступилВидеоблоги

21:58

"Да пошла эта Польша!": в России закатили истерику из-за выхода поляков в плей-офф чемпионата мираВидео

21:50

Гороскоп на завтра 3 декабря 2022: Овнам – дела и суета, Козерогам – принудительный отдых

21:39

Хитро придумала: Пугачева перечисляет Украине кругленькие суммы от россиянВидео

21:33

Со складочками и в сетке: Кортни Кардашьян запилила откровенный боди-позитивный лук

21:30

Кремль – россиянам: "Пилите, Шура, пилите!"мнение

21:13

Получил инфаркт: обломок российской ракеты попал в голову 12-летнего мальчика

21:02

Кофе станет еще вкуснее: секретный ингредиент, который отлично заменит сахарВидео

20:58

В Турции сделали скандальное заявление о завершении войны в УкраинеВидео

Реклама
20:46

"Надо было без трусов": Тодоренко выставила свои прелести на показВидео

20:16

"Уже весной в РФ начнется катастрофа": эксперт рассказал, чем обернется для Путина победа УкраиныВидео

20:10

Приметы на 4 декабря: названы 5 важных вещей, которые запрещено делать в большой праздникВидео

19:49

Чтобы спать, как младенец: как часто стоит менять наволочку взрослым и детям, и при чем здесь длина волос

19:45

Процесс пошел: Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь ПЦУ, "Паша Мерседес" под санкциями

19:36

В ЕС согласовали ограничение цены на российскую нефть - ReutersВидео

19:34

Лорак собирается зажигать на новогодней дискотеке в Москве

19:17

Вражеские удары не страшны: Украина получила от Испании первые системы ПВО HawkВидео

19:04

Хотят полный транзит газа и нефти через Украину: РФ готова вывести войска с Запорожской АЭС - СМИВидео

18:46

"Главное, чтобы человек нес любовь": певица Tayanna оправдала звезд, выступающих в РоссииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять