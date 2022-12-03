Главред отмечает юбилей: сайту исполнилось 20 лет

Главреду исполнилось 20 лет!

Сайт Главред отмечает свой 20-летний юбилей. Ровно 20 лет назад, 3 декабря 2002 года, он начал свою работу для первых читателей.

Ресурс освещает самые важные события в стране и мире. На Главреде регулярно выходят эксклюзивные интервью с экспертами, лидерами общественного мнения. Публикуются аналитические статьи, авторские колонки. Кроме того, визитной карточкой Главреда остаются чаты, с помощью которых читатели имеют возможность напрямую пообщаться со знаменитостями, политиками, экспертами. Все материалы публикуются на украинском и русском языках.

Несколько лет параллельно с сайтом также издавался и печатный журнал. За время существования Главред получил ряд наград: "Журнал года 2009", двукратный обладатель звания "Лучшее электронное издание Украины".

Сегодня Главред входит в топ-10 новостных ресурсов и в топ-20 самых посещаемых сайтов Украины. Согласно данным рейтинга Gemius, в ноябре сайт занял шестую позицию, уступив лишь именитым топам отечественной интернет-журналистики. За месяц сайт посетило более шести миллионов пользователей при общем охвате 21% - каждый пятый украинский пользователь интернета в ноябре хоть раз зашел на Главред.

Главред подпирает первую пятерку в рейтинге

Суммарно у издания почти миллион подписчиков на страницах в Фейсбуке. При этом, аудитория продолжает стабильно расти. Активно развивается и канал на YouTube, а также Телеграм-канал.

"В такой день не скажешь ничего, кроме слов благодарности. Спасибо нашим читателям. Спасибо команде, которая работает сегодня в сложных условиях, как и вся Украина, но умудряется показывать отличные результаты. Спасибо тем, кто работал на Главреде раньше - в течение этих двадцати лет. Пусть этот юбилей будет только началом большого пути", - прокомментировал главный редактор Главреда Тарас Сидоржевский.

"Невероятно горжусь своей маленькой, но слаженной и трудолюбивой командой. Вы – невероятные! Безгранично благодарна нашим читателям за доверие. Вы – главный стимул нашего развития. И отдельная благодарность ВСУ за лучший подарок к нашему 20-летию – возможность жить и работать в свободной, независимой стране", - отметила руководитель проекта Главред Уляна Кондратенко.