Гонят на минные поля, а выживших расстреливают: оккупанты устроили сафари на людей на Херсонщине

Оккупанты устроили сафари на людей на Херсонщине/ скрнишот

Оккупанты в Херсонской области пропускают людей, но направляют на минные поля, а тех, которые прорвались через ловушки расстреливают из минометов и пулеметов.

На границе Николаевской и Херсонской уже образовалось кладбище автомобилей и людей под открытым небом среди поля. Этой дорогой оккупанты пускают автомобили с беженцами, чтобы их через некоторое время расстрелять, пишет "ТСН".

Колонну с беженцами из Херсона оккупанты уничтожили еще месяц назад, но приблизиться к автомобилям украинские воины смогли только сейчас, когда выбили оккупантов с посадки.

"Люди долго лежали, хотел забрать их, но не могли этого сделать, потому что противник не давал", - объясняют бойцы.

Уцелели из этой колонны только две женщины с детьми

"У меня большой страх, я звонила Тане, что нам точно нужно покидать, договорились, что вместе будем выезжать", – рассказывает одна из них.

Два десятка автомобилей минуя блокпосты поехали не основным путем, потому что там пробки по несколько сотен машин.

"Мы подъехали, они сказали, что вы сюда не проедете, здесь заминировано, там дорога, туда едут люди и вы поезжайте – половина машин вернулась, не поехала", – вспоминают женщины.

Рашисты направили на минное поле

В салоне ехали родители Тани и она сзади с детьми. Проскочили пол дороги, пока их не начали обстреливать из минометов и пулеметов, а дальше подрыв. Взрыв на мины видела подруга, которая в автомобиле была в голове колонны.

"Когда вернулась влево, услышала звук, воронки поднимаются, к земле прижала детей, думала защищу и когда вернулась назад, услышала очень мощный взрыв, мы проскочили в поселок и сообщили, что люди", — рассказывает Татьяна.

Читайте такжеРазрушили могилы и расстреляли флаги: оккупанты осквернили Аллею героев украинских военныхКогда после взрыва женщина пришла в себя, она лежала с детьми на земле, ее родителей разбросало. Подняла сына на спину и с дочкой поползли в село, а там их спасли наши бойцы.

Ранее генерал-майор Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале полномасштабной военной российской агрессии, рассказал, что при освобождении Херсона от оккупантов могут возникнуть сложности.

Напомним, ранее в отчете американского Института изучения войны сообщалось о том, что оккупационные войска России, скорее всего, ведут подготовку к наступлению на юге Украины.

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