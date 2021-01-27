"Готовьтесь к большой крови": консулы Венгрии на Закарпатье получили угрозы расправой

Из-за визита Петера Сийярто в Украину сотрудники консульства получили угрозы / УНИАН

Представители консульства Венгрии в Берегово Закарпатской области получили письма с угрозами в связи с приездом министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину. Правоохранители начали расследование.

"Сегодня, 27 января, в полицию обратились представители Консульства Венгрии в городе Берегово с заявлением о получении письма с угрозами. В обращении говорилось, что неизвестные направили на их электронный адрес сообщения с угрозами их сотрудникам и вообще украинцам венгерского происхождения", - говорится в сообщении пресс-службы полиции в Закарпатской области.

Следователи полиции по данному факту проводят расследование по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 500 грн до 17 000 грн) или лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал у себя в Twitter скриншот письма с угрозами, которое получили сотрудники консульства Венгрии. Он подчеркнул, что "кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто".

"На почту посольства Венгрии прислали угрозы "патріоті Украині" (язык оригинала) Правоохранители уже работают. Авторы, очевидно, за пределами Украины - иначе 2 ошибки в слове "Україна" не объяснить", - отметил Кулеба.

В нем говорится о том, что некие "патриоты Украины", устали смотреть, как "Венгрия пытается отобрать наши земли".

"Мы начнем действовать, действовать крайне жестко. Если министр (Сийярто) приедет в Украину, готовьтесь к большой крови, мадьярской крови", - гласит текст послания.

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