Гремят взрывы в Киеве и областях: Украина под массированной атакой Шахедов

Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

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РФ атаковала Украину Шахедами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога и раздаются взрывы. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Враг осуществил запуск беспилотников с севера через Сумскую область, а также с юга страны.

Из-за угрозы применения ударных дронов воздушная тревога была объявлена в областях:

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Сумской,

Черниговской,

Полтавской,

Харьковской,

Киевской,

Запорожской,

Днепропетровской,

Житомирской,

Черкасской,

Кировоградской,

Николаевской,

Херсонской.

Также воздушную тревогу объявили в Киеве.

"Город Киев - воздушная тревога! Немедленно направляйтесь в укрытие!" - отметили в КГВА.

Что известно о Шахедах / Инфографика: Главред

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 10 ноября 2024 года Россия осуществила массированную атаку на Украину, применив рекордное количество ударных беспилотников, сообщают Воздушные силы ВСУ. В сводке говорится, что в течение ночи радиотехнические войска обнаружили и сопровождали 145 воздушных целей, включая дроны "Shahed" и другие беспилотники неустановленного типа.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, Россия накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации, и их количество может быть достаточным для ракетного удара, поэтому украинцы должны быть готовы к такой угрозе.

Военный эксперт Владислав Селезнев также предупредил о возможности масштабного комбинированного удара на Киев и другие города, который оккупанты могут запланировать на период, когда снижение температуры повысит нагрузку на энергосистему Украины.

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