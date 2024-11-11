Гремят взрывы в Киеве и областях: Украина под массированной атакой Шахедов

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога и раздаются взрывы. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Враг осуществил запуск беспилотников с севера через Сумскую область, а также с юга страны.
Из-за угрозы применения ударных дронов воздушная тревога была объявлена в областях:
- Сумской,
- Черниговской,
- Полтавской,
- Харьковской,
- Киевской,
- Запорожской,
- Днепропетровской,
- Житомирской,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Николаевской,
- Херсонской.
Также воздушную тревогу объявили в Киеве.
"Город Киев - воздушная тревога! Немедленно направляйтесь в укрытие!" - отметили в КГВА.
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 10 ноября 2024 года Россия осуществила массированную атаку на Украину, применив рекордное количество ударных беспилотников, сообщают Воздушные силы ВСУ. В сводке говорится, что в течение ночи радиотехнические войска обнаружили и сопровождали 145 воздушных целей, включая дроны "Shahed" и другие беспилотники неустановленного типа.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, Россия накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации, и их количество может быть достаточным для ракетного удара, поэтому украинцы должны быть готовы к такой угрозе.
Военный эксперт Владислав Селезнев также предупредил о возможности масштабного комбинированного удара на Киев и другие города, который оккупанты могут запланировать на период, когда снижение температуры повысит нагрузку на энергосистему Украины.
Другие новости:
- "Самые сложные направления": Зеленский рассказал об усилении позиций
- За секунды сгорает все помещение: как уберечь себя от Шахедов с термобарическими зарядами
- РФ хочет захватить город на Харьковщине, военный призывает немедленно эвакуироваться
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред