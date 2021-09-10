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"Иисус-Plaza": киевлян удивили новым жилым комплексом, где между небоскребов стоит храм

10 сентября 2021, 18:59

Этот объект будет включать 176 апартаментов.

Храмовый комплекс построят посреди ЖК / nashigroshi.org

Возле станции метро "Славутич" в столице начали возводить огромный "многофункциональный храмовый комплекс" высотой не менее 10 этажей. Он будет включать в себя не только здание церкви, но и 176 апартаментов.

Судя по паспорту объекта, в середине комплекса будет стоять храм, а окружать его будут высокие здания. По данным журналистов "Наші гроші", нередко в Киеве под видом многофункциональных комплексов строят жилые.

Отмечается, что разрешение на строительство комплекса, который займет место среди нового жилого комплекса, компания "Столичный актив" получила 31 августа. Дали свое согласие на появление огромного храма с апартаментами работники государственной архитектурно-строительной инспекции.

Так будет выглядеть новый ЖК возле метро "Славутич" в Киеве / Фото "Наші гроші"

Согласно данным Единой государственной электронной системы в сфере строительства, храм хотят возвести в Дарницком районе Киева по адресу ул. Заречная, 45

Строительство запланировано на участке площадью 1,07 га, находящегося в зоне охраняемого ландшафта. Целевое назначение земли – для строительства, эксплуатации и обслуживания храма Святого Евангелиста Иоанна Богослова. И этот храм уже построен.

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Судя по фотопроекту, компания "Статус Групп", которая принадлежит нардепу от "Слуги народа" Андрею Стрихарскому, собирается сделать так, чтобы среди элитных многоэтажек с большой стоимостью квадратного метра появилась огромная церковь

Киевляне не оценили

В частности, жители столицы придумали кучу названий и маркетинговых слоганов для нового архитектурного "шедевра":

  • Иисус plaza
  • Христос Crystal House
  • ЖК "Божественный",
  • VIP ЖК "Holy shit"
  • "Жилье построено с божьей помощью",
  • На 7 день бог не отдыхал, а строил наш ЖК"и тому подобное.

Киевляне окрестили новомодные тенденции проекта "сочетанием религиозного сооружения с супермаркетами", а также считают, что комплекс может войти в учебники по градостроительству в разделе "Как не нужно строить жилье".

Кроме этого, большинство комментаторов уверены в неудобстве такого соседства.

фейсбук

К слову, в начале октября киевские активисты проведут первый масштабный марш против застройки столицы. К инициативе присоединились больше 40 общественных организаций.

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